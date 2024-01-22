»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¹â¹»À¸¤ÎÇº¤ß¤Ë¿¿·õ²óÅú¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¡ÄÉÍÊÕÈþÇÈ¤â´¶¿´¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÏÂÍÎ¶åÃÊ½÷»ÒÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÈÆÃÊÌ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÀ¸ÅÌ350¿Í¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Âç´¿À¼¤ÈÇ®µ¤¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢2¿Í¤¬ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡È¿¿·õ²óÅú¡É¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡µßÌ¿°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤«¤é½¸ÃæÎÏ¤Î»ýÂ³ÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¹¤°¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï·ë¶É¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ä¤ë¤À¤±¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤±¤É¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥â¡¼¥É¤À¤«¤é¤ä¤ë¡¢¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¤âÀë¸À¤·¤¿¤ê¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¨¤²Æ»¤ò¤Ê¤¯¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤·¡¢Í·¤ó¤À¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤È»×¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤Î¤Ä¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¾ï¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ì¤ËÉÍÊÕ¤â¡Ö»ä¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤¬Â¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¤³¤Ã¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Øº£Æü¡¢¤³¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎµÙ¤ß¤Ï¤³¤ì¤¹¤ë¡Ù¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÍ¥ÀèÇ§Äê¤ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¼ø¡£
¡¡¾ï¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È»þ´Ö¤Îºî¤êÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë1ËÜÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ç¤Ê¤ó¤«¤·¤è¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¹ÔÆ°ÎÏ¤¬»þ´Ö¤òºî¤ë¡£°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤ì¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô·è¤á¤Æ»þ´Ö³ä¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤í¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£Àè¤Ë¡¢¤Ñ¤Ã¤È¹ÔÆ°µ¯¤³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡£»³ÅÄ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿ÀÄÇ¯¡¦Áó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤êÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²»ÂçÀ¸¤Î¾¯½÷¡¦Èþ²Æ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤³¦°ìÀÅ¤«¡É¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡µßÌ¿°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤«¤é½¸ÃæÎÏ¤Î»ýÂ³ÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¹¤°¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï·ë¶É¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ä¤ë¤À¤±¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤±¤É¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥â¡¼¥É¤À¤«¤é¤ä¤ë¡¢¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤Î¤Ä¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¾ï¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ì¤ËÉÍÊÕ¤â¡Ö»ä¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤¬Â¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¤³¤Ã¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Øº£Æü¡¢¤³¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎµÙ¤ß¤Ï¤³¤ì¤¹¤ë¡Ù¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÍ¥ÀèÇ§Äê¤ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¼ø¡£
¡¡¾ï¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È»þ´Ö¤Îºî¤êÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë1ËÜÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ç¤Ê¤ó¤«¤·¤è¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¹ÔÆ°ÎÏ¤¬»þ´Ö¤òºî¤ë¡£°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤ì¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô·è¤á¤Æ»þ´Ö³ä¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤í¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£Àè¤Ë¡¢¤Ñ¤Ã¤È¹ÔÆ°µ¯¤³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡£»³ÅÄ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿ÀÄÇ¯¡¦Áó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤êÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²»ÂçÀ¸¤Î¾¯½÷¡¦Èþ²Æ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤³¦°ìÀÅ¤«¡É¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£