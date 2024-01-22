»³ÅÄÎÃ²ð¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢½÷»Ò¹»¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡À¸ÅÌ350¿Í¤¬ÈáÌÄ¡õ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥³¡¼¥ë¤ÇÂçÇ®¶¸
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÏÂÍÎ¶åÃÊ½÷»ÒÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÈÆÃÊÌ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÀ¸ÅÌ350¿Í¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¾ì¤¬Âç´¿À¼¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡£»³ÅÄ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿ÀÄÇ¯¡¦Áó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤êÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²»ÂçÀ¸¤Î¾¯½÷¡¦Èþ²Æ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤³¦°ìÀÅ¤«¡É¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÅÐ¾ìÁ°¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«»¡¤·¤¿¤Î¤«À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÂçÀä¶«¡£Èâ¤¬³«¤¤¤Æ2¿Í¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²«¿§¤¤ÈáÌÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£ÉÍÊÕ¤¬¡ÖÇ®ÎÌ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤«¤·¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê³ØÀ¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¡Êº£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ËÌîÂ¼¼þÊ¿¤âÆ±µéÀ¸¤Ç2¿Í¤Ç¼ø¶ÈÃæ¤Ë¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ²¤¯¤Æ¡ÄÊÙ¶¯¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËËÜÅö¤ËÌ²¤¿¤¯¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£Ì´¤ä¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë²óÅú¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¸µµ¤¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡ØÌ´¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤«¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤«¤éÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ä¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Ä¤Ä¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤³¤Î2¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡£»³ÅÄ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿ÀÄÇ¯¡¦Áó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤êÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²»ÂçÀ¸¤Î¾¯½÷¡¦Èþ²Æ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤³¦°ìÀÅ¤«¡É¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤«¤·¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê³ØÀ¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¡Êº£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ËÌîÂ¼¼þÊ¿¤âÆ±µéÀ¸¤Ç2¿Í¤Ç¼ø¶ÈÃæ¤Ë¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ²¤¯¤Æ¡ÄÊÙ¶¯¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËËÜÅö¤ËÌ²¤¿¤¯¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£Ì´¤ä¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë²óÅú¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¸µµ¤¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡ØÌ´¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤«¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤«¤éÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ä¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Ä¤Ä¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤³¤Î2¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£