¡ØNCIS¡Ù¥È¥Ë¡¼¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥§¥¶¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』でアンソニー・“トニー”・ディノッゾを演じたマイケル・ウェザリーは、トニーには「やり残したこと」があると明かしている。Digital Spyが報じた。



マイケルは2016年に降板するまで13年間にわたり、トニー役で『NCIS』に出演。この度、X(旧Twitter)でファンの質問に答える形で復帰の可能性を示唆した。

1月14日、ファンから「『BULL/ブル 法廷を操る男』のブル役か『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のディノッゾ役、どっちのキャラクターがお気に入り?」と聞かれたマイケルは、「ディノッゾをもっと見る機会が今後あると思う。彼は未完成だと感じたキャラクターなんだ。それが私の計画だよ。いずれわかるだろう…」と答えた。

I suppose you leave out Logan Cale on purpose…;) There will be more DiNozzo someday because he is the one character that felt unfinished… that’s my plan! We shall see…

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) January 14, 2024