¡ØNCIS¡Ù¥È¥Ë¡¼¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥§¥¶¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë

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I suppose you leave out Logan Cale on purpose¡Ä;) There will be more DiNozzo someday because he is the one character that felt unfinished¡Ä that¡Çs my plan! We shall see¡Ä
- Michael Weatherly (@M_Weatherly) January 14, 2024
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