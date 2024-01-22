³¤¤ÎÎÏ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡¡¤Ê¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤Ê¡©
¡¡³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÁÒ»ý¥¥ç¡¼¥ê¥å¡¼¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬³¤¤ÎÎÏ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥«¥Ë¤Îº²¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿°ìËç¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ³¤¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¤ä¤ä¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿Âç¤Î»ú¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÒ»ý¥¥ç¡¼¥ê¥å¡¼¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡ÖÀïÂâ¥â¥Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ë²¿¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ê¤Ï¥Á¥ç¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤âÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¹ø¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ë¤ÎÂ¤Î·Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¥Ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ì¼¤µ¤ó¤¬³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥«¥Ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÃ¤Ë²¿¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤Æ²¿¤«É¬»¦µ»¤ò½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤Ï5Ëü5000·ï°Ê¾å¡£¥«¥Ë¤ä´ôÉì¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÁ´¿È¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥é¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¾Íè¤Î¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¼¤¬³¤¤ÎÎÏ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ pic.twitter.com/3kGAOJekSa
— ÁÒ»ýŽ·Ž®Ž°ŽØŽŽ°@¿·´©°ÑÂ÷Ãæ (@kyoryu_kuramo) January 17, 2024
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
ÁÒ»ý¥¥ç¡¼¥ê¥å¡¼¡÷¿·´©°ÑÂ÷Ãæ¤µ¤ó¡Ê@kyoryu_kuramo¡Ë
¡Êº´Æ£·½Î¼¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | ÇÛ¿®¸µURL¡§https://otakei.otakuma.net/archives/2024012203.html