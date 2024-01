(MCU)期待の新ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン」が、文字通り“ボーン・アゲイン”する。ストライキの影響や企画刷新で一時中断されていた撮影が2024年1月22日(現地時間)より再開。「デアデビル」(2015-2018)時代のスタント・コーディネーター、フィリップ・シルベラが復帰する。

シルベラの再登用は、Netflix版精神への回帰を意味している。「ボーン・アゲイン」は当初、ハードなアクションが魅力だったNetflix版からスタッフを一新し、“法廷モノ”として構築されると伝えられていた。第1話~第4話まで、主人公マット・マードックがデアデビルのスーツを着てという。

撮影を開始した後、2023年6月にはストライキのため中断。その際にマーベル・スタジオの幹部によって撮影内容の確認が入り、作品として満足できる出来ではないと判断。製作陣を総入れ替えしての再起を図っていた。

当初、マーベル・スタジオやディズニーがNetflix時代から決別するように新チームで製作に取り組んでいたことは、Netflix版のクリエイターから批判を招いていた。スタント・ダブルを務めていたクリストファー・ブリュースターはと嘆き、「シー・ハルク:ザ・アトーニー」に登場したデアデビルを見れば「」と批判。ショーランナーを務めていたスティーヴン・S・デナイトも、だと指摘していた。

企画見直しの後、「ボーン・アゲイン」は「パニッシャー」(2017-2019)のダリオ・スカルダパンがショーランナーとして登板。パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルも復帰する。パニッシャーはNetflixシリーズ内でもとりわけバイオレンス描写と密接なキャラクターであるだけに、ハード路線への回帰が伺える采配だ。

さらにによると、長らく復帰が待ち望まれていたフォギー・ネルソン役のエルデン・ヘンソン、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォールも復帰するとの情報も伝えられている。このふたりは主人公マット・マードックと切っても切り離せない友人で、いわばハリー・ポッターにおけるロン・ウィーズリーとハーマイオニー・グレンジャーのような存在。にもかかわらず「ボーン・アゲイン」には再登場しないと伝えられており、ファンの間では疑問の声が上がっていた。

当初「ボーン・アゲイン」は全18話と伝えられていたが、こちらも変更となり、より少ないエピソード数になるという。また、キングピンとデアデビルが登場したドラマ「エコー」の配信によって、では「デアデビル」「パニッシャー」、「ホークアイ」の視聴数が増加したそうだ。こうした好評を受け、マーベル・スタジオはキャラクターのさらなる活用に興味を示し、すでに新アイデアを練っているところだという。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」は2025年配信予定。

Source:

The post first appeared on .