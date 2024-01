(MCU)映画『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』(2014)は、クリス・ヘムズワース主演の(2011)からの続編。『ソー』シリーズの第2弾だ。

『アベンジャーズ』後のソーの戦いを描く作品。邪悪なダークエルフ、マキレスとリアリティ・ストーン(エーテル)をめぐる争奪戦を描く。

ソーが宇宙の秩序を取り戻すために戦いつづける中、復讐に燃えるマレキス率いる古代の軍が再び宇宙を闇で覆ってしまう。ソーが、マレキスを打ち破るため、そして愛する人たちと宇宙を守るために手を組んだのは…なんと宿敵のロキだった。

『ダーク・ワールド』との副題の通り、MCUの中でも特に“ダーク”な作品。監督はシリーズ前作ケネス・ブラナーに代わってアラン・テイラーが登板。MCUの中では、確かにあまり評価される機会も少ない作品だが、ソーとロキ、ジェーン・フォスターの物語を理解する上では必須だ。



THE RIVERでは、読者の皆さんに『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』の見どころ、好きなキャラ、好きなシーンについてや、初鑑賞時のエピソード、さらに未鑑賞の方へのおすすめコメントを尋ねた。代表して挙げられるのは、“裏切り王子”ロキの魅力が炸裂するというポイントだ。

みんなに聞いた!映画『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』(2014)の見どころ、好きなキャラ、好きなシーン 『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 で配信中 © 2024 Marvel

私がMARVEL、そして推しであるロキちゃんをしったきっかけの作品です。ソーとロキはいがみ合いながらも助け合っていて、やはり兄弟なんだと改めてブラザーフッドを感じられます。好きなシーンは、ロキがキャップに化けるところと、ロキがフリッガが亡くなったことに消沈しているシーンです。ソーとホログラム(?)で会話してても実はボロボロな状態で牢屋に座っているのは胸打たれます。(はるちゃん さん 女性 30代)

一般的には不人気らしいけど、MCUの中で一番好きな作品だなぁ。ソーが素敵にかっこいいし、アスガルドよりもジェーンを選ぶ決断をする映画だし、ロキはロキロキしてるし、ダーシー出てくるし、何気にキャップも出るし。ソー一作目のオペラな雰囲気を引き継いでる世界観も大好き。一番、好きなソーのお話。(ぽん さん 女性 30代)

『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel

ダークエルフの戦闘機は個人的に乗ってみたいMCUの乗り物の中でも割と上位に来るかっこよさ。

360度をホロディスプレイにぐるりと囲まれたあの座席に座って無駄にグルグル回りながら操作してみたい。(マンスパイダー さん 男性 20代)

ドクター・フー の9代目ドクター「クリストファー・エクルストン」が今回の悪役マレキスを演じている事、ドクターとは違った重厚な演技が見どころです。(ピット さん 男性 20代)

やっぱりなんと言っても最終決戦のテレポート合戦かな。ソーも敵のマレキスもムジョルニアも突然起こったジャンプに翻弄されながら戦っていたのが面白かった。

あと2作目なだけあってラブコメ度も高かった気がする。隙あればジェーンとソーがイチャイチャしてた。

日本の浅野忠信さんが1作目よりも活躍してたのもよかった。あのメイスを使った戦闘スタイルカッコいい!

そしてロキ!「アベンジャーズ」後のちょっとシュンとしたロキが何か可愛かったし今まで敵対していた兄貴と協力するアツい展開があったのは興奮した。(イマン教信者 さん 男性 10代)

『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel

キーアイテムである新たなインフィニティストーンの出現、ヒーローや王だけでなく一人の男としての使命にも目覚めたソー、ロキの本心、ソーがジェーンたちと協力するラストバトルなど、ソーの続編として素晴らしかったです。(kh さん 男性 30代)

『アベンジャーズ』までは正直、「なんだこいつ?」と思っていたロキをちょっと好きになった映画です。ロキがキャプテン・アメリカに変身するところと、ジェーンにビンタされるところが好きです(笑)(きょう さん 女性 20代)

ジャジャーン(み さん 男性 20代)

好きなシーンはソーがセルヴィグ博士と会った時にロキが死んで、それは良かったと言ったシーンです。

好きなキャラはダーシー。(ぽんた。、 さん 男性 20代)

シリアスなソーがカッコいい!(ティーダ さん 40代)

クリヘムの筋肉が見れる。ロキが死ぬ(復活前提)(ハヤト さん 男性 30代)

『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2023 Marvel 『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』みんなの初鑑賞エピソード 『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』ディズニープラスで配信中 © 2023 Marvel

劇場に行った時、アベンジャーズ効果で明らかに1作目より人が増えたのが嬉かったです(kh さん 男性 30代)

ロキの吹替声優平川大輔さんのファンでもあるので吹替版、字幕版、IMAX3D版と3回みました!(はるちゃん さん 女性 30代)

当時中学生で、映画館で映画を見ることがまだあまりなかったので、まずスケールと映像の迫力に感動した。シリアスな雰囲気と随所のユーモアのバランスが最高だった。(み さん 男性 20代)

小学生でお金を持っていなかったためTSUTAYAでDVDを借りてテレビの前で正座して観た。(イマン教信者 さん 男性 10代)

ドクター・フーの9代目ドクター、クリストファー・エクルストンが出演すると聞いてどんな風に悪役マレキスを演じるのかワクワクしました(ピット さん 男性 20代)

まだ『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』を観たことがない方へ 『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel

アベンジャーズ後のソーとロキが観られるよ!

ダークな作品だけどラブコメ度も高いし笑えるシーンも多いから観るべし!(イマン教信者 さん 男性 10代)

『アベンジャーズ』のあとに絶対見て!(きょう さん 女性 20代)

アベンジャーズのロキしか知らないあなた!ダークワールドを観てロキにハマろう!(はるちゃん さん 女性 30代)

ヒーロー映画だけど、少女漫画のように、素敵なキスシーンがあるよ。(ぽん さん 女性 30代)

ロンドンでの戦闘シーンが迫力満載、キャップのカメオやガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにつながるポスト・クレジット・シーンが面白い!(ピット さん 男性 20代)

この作品を見なければ、後のソーやアベンジャーズを楽しめない(kh さん 男性 30代)

リアリティストーンが初めて出る重要な作品(ハヤト さん 男性 30代)

『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel

映画『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 はディズニープラスで配信中。

The post first appeared on .