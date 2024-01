ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が贈るSF超大作『デューン 砂の惑星PART2』の公開を記念し、始まりの物語を描いた前作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)のIMAX限定リバイバル上映が決定した。2024年2月9日(金)より、全国のIMAX劇場50館にて上映がスタートする。

その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる惑星デューンを舞台に壮大な宇宙戦争を描いた「デューン 砂の惑星」(フランク・ハーバート著/早川書房)。2021年に劇場公開されると、その完璧な映像体験が世界中から絶賛され、全世界で4億ドルを超す大ヒットを記録した。第94回アカデミー賞で最多6部門を受賞し、世界中の話題をさらった。

アトレイデス家の後継者ポール()。宇宙帝国の皇帝の命令で過酷な“砂の惑星デューン”へと移住するが、それは皇帝と宿敵ハルコンネン家が仕掛けた罠だった……。広大な砂の惑星を舞台にした圧巻の映像美をはじめ、豪華キャスト陣が演じる個性的なキャラクターたちの陰謀や策略、オタク心をくすぐる細部までこだわり抜かれた数々のガジェット。想像を絶するスケールとドラマ性の高いストーリーに迫力満点の超絶アクションは、まさに映画館で観るにふさわしいタイトルであり、全身で没入できるIMAXで再び堪能できる大チャンスだ。

さらに今回は、本編上映前に主人公ポール役のティモシー・シャラメとチャニ役ゼンデイヤからのメッセージ映像を上映。本編上映後には、待望の最新作『デューン 砂の惑星PART2』の特別映像の上映も行われる。ここでしか観られない貴重な映像と合わせて、ぜひこの機会にIMAXで“惑星体験”を楽しんでほしい。

(2023)で世界中を虜にしたティモシー・シャラメが主演を務めるSF巨編。『デューン 砂の惑星PART2』では、運命の恋と復讐、そして全宇宙の命運を賭けた最終決戦が始まる。シャラメやゼンデイヤら前作のキャストに加え、続編ではフローレンス・ピュー、オースティン・バトラー、クリストファー・ウォーケン、レア・セドゥら豪華キャストが参戦。全てがスケールアップした壮大な物語はついにクライマックスへ。

監督は、『メッセージ』『ブレードランナー2049』など、不可能を映像化する男ドゥニ・ヴィルヌーヴ。音楽には映画音楽の巨匠が続投した。

脅威のスケールで放つSFアクション超大作『デューン 砂の惑星PART2』は2024年3月15日(金)より全国ロードショー。