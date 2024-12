ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、大きく開閉して出し入れがスムーズにできる「浅草文庫本革長財布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん/ふしぎの国のアリス/アラジン」浅草文庫本革長財布

© Disney

価格:各34,900円(税込)

サイズ:約19.5×10.5×2.5cm

重さ:約190g

開閉:ファスナー

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

熟練の職人が一つひとつ丁寧に手作りした「浅草文庫」の長財布。

白い本革に芸術的な彩色を施した「浅草文庫」の革小物は、播州姫路で生まれたなめしの技術と着物の染色技法の融合で誕生しました。

そして、長財布には型友禅の手法を用いてディズニーキャラクターをかわいく表現。

デザインは全部で3種類用意されており、どれも上品なデザインでギフトにもおすすめです。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインの長財布。

ブルーを基調としたカラーリングに、主人公「アリス」はシルエットで表現☆

まわりには「チェシャ猫」やティーポット、トランプのマークなど作品にちなんだモチーフがあしらわれています。

くまのプーさん&ピグレット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」と「ピグレット」デザインの長財布。

クラシカルなタッチがおしゃれで、ちょこんと座ったり、仲良く手をつないでいる姿も愛らしさ満点です。

背面がさりげなくハニカム柄になっているのも「くまのプーさん」ならでは。

アラジン

© Disney

『アラジン』デザインの長財布。

中央には劇中でもお馴染みのお城の型押しが施され、お城の周りにはディズニープリンセス「ジャスミン」、「アラジン」、「ジーニー」、それからディズニーヴィランズ「ジャファー」の横顔シルエットが☆

さらに、白や水色、エメラルドグリーンなどの配色使いで『アラジン』の世界観を表現しています。

© Disney

<オープン時>

ファスナーで大きく開閉するので、出し入れもスムーズにできます。

内側に札入れ4室、小銭入れ1室、カードケース12室とポケットが2室あり、収納力もバッチリです。

© Disney

それぞれ、引き手にも細工が施されています。

おしゃれなのはもちろん、使い勝手も抜群な高級感ある長財布。

大きく開閉して出し入れがスムーズにできる、ディズニーデザイン「浅草文庫本革長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

