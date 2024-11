ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お手持ちのこたつ布団に掛けるだけでより暖かくなる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなこたつ布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなこたつ布団カバー」

© Disney

タイプと価格:【省スペース正方形】8,990円(税込)、【省スペース長方形】9,990円(税込)、【省スペース長方形(大)】12,900円(税込)、【正方形】12,900円(税込)、【長方形】15,900円(税込)、【長方形(大)】17,900円(税込)、【円形】13,900円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%

ずれ防止ひも付き

ファスナー式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

そんなメルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインのこたつ布団カバー。

お手持ちのこたつ布団に掛けるだけでより暖かくなります!

© Disney

カラーは、華やかで可愛らしい雰囲気の「ピンク」に、

© Disney

パステルカラーのミッキーモチーフ柄が映える「アイボリー」、

© Disney

落ち着いた色合いで温かみのある「ベージュ」、

© Disney

鮮やかでインテリアのアクセントにもなる「ブルーグレー」の全4色展開☆

どのカラーも素敵で、お部屋の模様替え感覚でも楽しめます。

© Disney

<素材アップ>

極細マイクロファイバー繊維を使っているのでぬくぬくぽかぽか◎

そして、両面ともメルトロ素材で毛布のような暖かさです。

触れたときにヒヤッとしないのもうれしいポイント!

© Disney

それから「ミッキーマウス」のかわいいタグも施されています。

スヤスヤと気持ちよさそうに眠っている「ミッキーマウス」の姿に思わずほっこり☆

また、サイズ展開が豊富なのも魅力的。

通常タイプは「正方形」、「円形」、「長方形(大)」、「長方形」の4タイプから選べて、

省スペースタイプは、「省スペース正方形」、「省スペース長方形」、「省スペース長方形(大)」の3タイプから選ぶことが可能。

お手持ちのこたつに合わせて選べます!

© Disney

円形になるとまた雰囲気も変わってオシャレ☆

ミッキーモチーフとドット柄のキュートな組み合わせでインテリアに遊びごころをプラス。

お手持ちのこたつ布団に掛けるだけでより暖かくなる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなこたつ布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

