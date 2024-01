ハリウッドのカーアクションものといえば、『ワイルド・スピード』一強だろう。2001年にスタートした同シリーズは23年間で計11作が公開された。1996年にスタートしたトム・クルーズの『ミッション:インポッシブル』シリーズが28年間で7作品なのだから、いかにテンポ良く製作されてきたかが分かるだろう。

そんな『ワイルド・スピード』にも終わりが近づいてきている。2023年には記念すべきメインシリーズ10作目『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が公開されたが、その次回作『Fast X:Part2』をもってヴィン・ディーゼル演じるドミニク・トレットを主人公としてきたメインサーガが閉幕するとされているのだ。

今でこそハリウッドを代表する一大シリーズにまで成長した『ワイスピ』だが、原点を遡れば全く違う姿の作品だった。1作目『ワイルド・スピード』は、ポール・ウォーカー演じる捜査官のブライアン・オコナーが、路上を走る大型トラックを夜な夜な襲い金目のモノを奪う強盗集団の裏付けを取るべく、主犯とされるドミニク・トレットの縄張りに潜入するという、──今の『ワイスピ』からは想像もつかないが──いわば刑事モノが物語の骨組みであった。元々車好きでもあるブライアンは、ドムのカーコミュニティに身を寄せるうちに、彼らが大事とする“ファミリーの絆”に惹かれるようになり、物語は思わぬ方向に進んでいく。

劇中では、ドムやブライアンらによるドラッグレースを見せ場とするアクション要素も満載。『フレンチ・コネクション』(1971)を思い出させる無骨なスリル満点カーチェイスは、何度見ても色褪せない。1作目は3,800万ドルの製作費に対し、世界累計興行収入2億7,283万ドルという大成功を収めた。

2年後の2003年には、続投したポール・ウォーカーと新たに参加したタイリース・ギブソンのW主演で続編『ワイルド・スピードX2』が公開。2006年には舞台を日本・東京に移した『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』が製作されるなど、物語やアクションの規模感を変えずにシリーズを着実に発展させていった。

『ワイスピ』が荒唐無稽さを帯びていくのが、ブライアン役のウォーカーとドム役のディーゼルが再びW主演を果たし、さらに1~3作目の出演者も集合したシリーズ4作目の『ワイルド・スピード MAX』(2009)。本作では、坂道を勢いよく転がり落ちる超巨大トラックをドリフトですり抜けるといった力技カーアクションが盛り込まれた。続く5作目『ワイルド・スピード MEGA MAX』(2011)から最新作『ファイヤーブースト』まで、回を重ねるごとに製作費を傘増しさせながら、今に知られる超スケールのアクションシリーズが築き上げられていったのだ。

『ワイルド・スピード ICE BREAK』より © 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

ここで、『ワイスピ』の軌跡を数字の面からおさらいすべく、スピンオフを含むシリーズの各作品に投じられた製作費と興行成績を羅列してみた(※作品名、製作費、興行成績の順)。

『ワイルド・スピード』(2001)/3,800万ドル/2億7,283万ドル 『ワイルド・スピードX2』(2003)/7,600万ドル/2億3,635万ドル 『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』(2006)/8,500万ドル/1億5,896万ドル 『ワイルド・スピード MAX』(2009)/8,500万ドル/3億6,036万ドル 『ワイルド・スピード MEGA MAX』(2011)/1億2,500万ドル/6億2,613万ドル 『ワイルド・スピード EURO MISSION』(2013)/1億6,000万ドル/7億8,867万ドル 『ワイルド・スピード SKY MISSION』(2015)/1億9,000万ドル/10億5,150万ドル 『ワイルド・スピード ICE BREAK』(2017)/2億5,000万ドル/10億2,360万ドル 『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)/2億ドル/7億6,073万ドル 『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(2021)/2億ドル超/7億2,629万ドル 『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)/3億4,000万ドル/7億487万ドル

5作目『MEGA MAX』を境にシリーズの製作費は1億ドルを突破。これに伴い興行成績も上昇しているが、8作目『ICE BREAK』では2億ドルの大台に乗り上げ、最新作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』ではシリーズ最高額となる3億4,000万ドルもの巨額が投じられた。

シリーズ完結2部作の前編である『ファイヤーブースト』では、第5作に登場したヴィランの息子、ダンテがドムらファミリー全員に復讐を仕掛けるという物語が描かれた。2部作ということで後編の『Fast X:Part2』で『ワイスピ』がド派手なフィナーレを迎えるというのが大方のファンが期待しているところだろう。

しかし、その期待をある意味裏切るような情報が最近になって伝えられた。情報源はVarietyやThe Wrap、Colliderといった米大手メディアで記者を務めてきたジェフ・スナイダー。独自に得たハリウッドのスクープネタを伝える自身のメディアで、次回作が予算をおよそ半減の2億ドル以下に抑え、1作目のような「基本に立ち返る」作品になると記したのだ。さらに、ダンテ役を演じたジェイソン・モモアが登場しないという俄かに信じがたい情報も添えている。

ここで明記しておきたいのが、『ワイスピ』メイン・サーガには『Fast X:Part2』のほかに、同作のミッドクレジットシーンで再登場を果たしたルーク・ホブス役ドウェイン・ジョンソンの単独スピンオフ映画がということ。この作品は、『ファイヤーブースト』と完結作『Fast X:Part2』を繋ぐ橋渡しの役割を担うと言われている。さらに、物語の展開上ホブスはダンテとの直接対決に臨むはずだから、このスピンオフ映画で戦いが終結すれば、スナイダーが伝えた情報にも筋が通る。

もっとも現時点では憶測の域を出ず、『Fast X:Part2』が前作以上にパワーアップした作品になる可能性も大いにある。ただ、もしも完結作が原点回帰するのであれば、それはそれで『ワイスピ』らしいフィナーレとも言えよう。『ワイスピ』ファンのあなただったら、どのようなラストランを想像するだろうか。

