生活にフィットする機能性を第一にベーシックな無地のデザインをお届けしてきたタオル研究所。

そんなタオル研究所より、Amazon限定でディズニーキャラクターデザインが登場!

ミッキー&フレンズの全7キャラクターがラインナップ。

それぞれハンドタオル、フェイスタオル、バスタオルと用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

タオル研究所「#023 ディズニーキャラクター」シリーズまとめ

価格:【ハンドタオル3枚組】1,190円(税込)、【フェイスタオル3枚組】2,390円(税込)、【バスタオル2枚組】3,990円(税込)

販売店舗:Amazon限定販売

そんなタオル研究所から、お家の中でさりげなく取り入れられて大人でも使いやすいディズニーデザインタオルが登場しました☆

ディズニーキャラクターの愛らしさを楽しみながら、タオルそのものの良さもしっかりと感じられるこだわりの作りに。

ケット代わりに、外遊び後の手洗いに、お風呂上がりにと、使い方は様々◎

また、今回登場するデザインは、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「チップ&デール」、「プルート」、「フィガロ」の7種類。

それぞれのキャラクターにちなんだカラーをベースにしているのもおしゃれなポイントです。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインは濃いめのグレーのカラー。

落ち着いた色合いで大人の男性にも使いやすいデザインです。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインはガーリーなピンク色。

華やかなカラーで、使う度に気分があがりそう!

ドナルドダック

「ドナルドダック」デザインはブルーのカラーで登場。

ゴキゲンそうなにっこり笑顔が魅力です。

デイジーダック

「デイジーダック」デザインは清潔感のあるホワイトを基調にしたカラー。

ハイヒールやデイジーのお花、リボンなどおしゃれなモチーフがいっぱい!

チップ&デール

「チップ&デール」デザインは濃いめのベージュカラー。

「チップ」と「デール」、両方のお顔が描かれているデザインです。

プルート

「プルート」デザインは首輪と同じグリーン。

ちょっと大人っぽいくすみカラーが魅力です。

フィガロ

「フィガロ」デザインはライトグレーのカラーで登場。

「ミニーマウス」のタオルとお揃いで使うのもおすすめ☆

使いごこち×かわいいデザインが融合したこだわり設計

ディズニーキャラクターのキュートなデザインはもちろん、こだわりの仕様でタオルの使いやすさと満足感を追求!

【1】タオルの四隅にキャラクターのお顔やロゴ、モチーフを刺繍。

畳み方の違いによって様々な表情を楽しめるようになっています。

【2】通常タオルの上下に位置する「ヘム」の部分が横側になっているのがポイント。

手や体を拭く時に吸水性を損なうことなく華やかさをプラスしています。

【3】吸水性の高い糸を使用した全面パイルのタオルはお出かけやお風呂、プールなどいろんなシーンで活躍!

大胆にレイアウトされたキャラクターがアクセントになっています。

※バスタオルは【2】と【3】の2枚セットです。

ミッキー&フレンズデザインの7種類とも、インテリアに馴染むシックなデザイン。

おしゃれなくすみカラーで大人やファミリーにもおすすめ!

ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル、いずれも複数枚のセットなので洗い替えにも便利です。

自分へのご褒美や、大切な方へのギフトにしても喜ばれそうなこだわりのタオル。

タオル研究所のディズニーキャラクターシリーズのタオルはAmazon限定で発売中です☆

