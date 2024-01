『X-MEN：ザ・トライアル・オブ・マグニートー』発売 ─ スカーレット・ウィッチ殺害事件、犯人は父マグニートーなのか？

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『X-MEN:ザ・トライアル・オブ・マグニートー』が2024年1月25日頃より発売となる。

ミュータント史上最大の祭典へルファイア・ガラの翌朝、スカーレット・ウィッチことワンダ・マキシモフが死体となって発見された。殺害の嫌疑をかけられたのは……磁界王マグニートー?はたして事件の真相は?

本書『X-MEN:ザ・トライアル・オブ・マグニートー』は、前巻『』の直後に起きた出来事を描いたミニシリーズ。

ミュータント史上最大の祭典「ヘルファイア・ガラ」の後、あらゆる現実を改変する能力を持った最強の魔女スカーレット・ウィッチことワンダ・マキシモフが、なんと死体となって発見された。

さっそくXフォースによる捜査が行われ、状況証拠から、彼女が何者かによって殺害されたことが判明。

捜査と同時に、死を克服する技術を持ったミュータントの評議会は、ワンダを復活させるかどうかの議論を開始。そこでワンダ殺害の容疑者として疑いの目を向けられたのが……ワンダの父親であるマグニートーだった。

はたしてマグニートーはワンダ殺害の犯人なのか?仲間を失った喪失感で悲嘆に暮れる者や義憤に燃える者、様々な想いが交錯する中、事件は驚きの展開を見せる。事件の全容は、ぜひ本編で。

