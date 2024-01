『ストレンジ・アカデミー3：ウィッシュクラフト』発売 ─ マーベル初の魔法学校、クライマックスに向け加速

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『ストレンジ・アカデミー3:ウィッシュクラフト』が2024年1月25日頃より発売となる。

マーベル初の魔法学校こと、ストレンジ・アカデミー。魔力を失ったカルヴィン、暗黒の予言の成就を恐れるドイル、そしてアカデミーへの不信感を募らせるエミリー……クライマックスに向けて物語が加速するシリーズ第3弾。

本書『ストレンジ・アカデミー3:ウィッシュクラフト』は、『』『』に続くシリーズ第3巻。

前巻『ブライト・サイド』で、カルヴィンの持つ魔法のジャケットの正体が判明し、この事件の余波が学園の生徒たちに影響を与えていくことに。

魔力を失い、学校に馴染めなくなってしまったカルヴィンには、《願い事》を叶えてくれるという怪しげな《お願い屋》の魔の手が迫り……。

ダーク・ディメンションの支配者ドルマムゥの息子であるドイルは、時間跳躍の授業で信じられない未来の光景を目にする。

そして、アカデミーの生徒たちが楽しみにしているダンスパーティーの夜が迫るなか、とある生徒の中に、ひそかに暗黒の魔力が芽吹き始めるのだが……?

はたして世界の破壊者の予言は成就してしまうのか?そして、生徒たちがそれぞれに抱えるささやかなドラマはどのような結末を迎えるのか?最終巻に向けて加速する物語を、ぜひお見逃しなく。

