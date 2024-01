ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳新刊『スパイダーマン・キャラクター事典』が2024年1月25日頃より発売となる。

世界中で愛されている“親愛なる隣人”スパイダーマン。スパイダーマンの物語に登場する200を超えるヒーローとヴィランをわかりやすく紹介したファン必携の一冊がついに登場。

本書『スパイダーマン・キャラクター事典』は、スパイダーマンの生誕60周年を記念してDK社より刊行された『Marvel Spider-Man Character Encyclopedia New Edition』の邦訳版だ。

スパイダーマンと、彼をとりまく仲間たちはもちろん、魅力的なヴィランたちも含めた、200を超えるキャラクターたちの驚くべき歴史や秘密をたっぷり収録。洗練されたアートデザインで、それぞれのキャラクターの能力、オリジン、パワーランクなどを紹介している。

コミックスや映画を見るにあたって、おさえておきたい情報が満載のスパイダーマンファン必携の一冊だ。

