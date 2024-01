デビューから40周年を迎えるチェッカーズのライブ映画『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ【デジタルレストア版】』が、3月1日より2週間限定で上映されることが決定。通常上映の他、Dolby ATMOS(ドルビーアトモス)版でも上映される。チェッカーズのブレイクのきっかけとなった大ヒット曲「涙のリクエスト」の発売日だった本日1月21日、本予告、ポスタービジュアル、セットリスト、ライブ写真が一挙解禁された。

1983年のデビューから1992年に解散するまで日本の音楽シーンを席巻した、藤井フミヤ(Vo)、武内享(G)、高杢禎彦(Vo)、大土井裕二(B)、鶴久政治(Vo)、徳永善也(Dr)、藤井尚之(SAX)からなるロックバンド・チェッカーズ。本作に収められている「GO」ツアーの中野サンプラザ公演は、当時一部のファンしかチケットを入手できず“幻のライブ”ともいわれていた公演。これまでに発売された「GO」関連の映像商品にも、中野サンプラザでの演奏は3曲しか含まれておらず、そのほとんどが未発表のため、現在まで幻であり続けてきた。そんな貴重な幻のライブが、30年の時を経て映画館によみがえる。本予告は、「ジュリアに傷心」や「ギザギザハートの子守唄」、「I Love you, SAYONARA」といったチェッカーズを代表するヒット曲の演奏映像が、ファンの歓声と共に収められたもの。さらに藤井フミヤが「また一緒に遊ぼうぜ」と、定番のセリフで呼びかける姿も。まさに一世を風靡した彼らの勢いが伝わってくると同時に、当時にカムバックし、映画館で熱狂を味わいたくなる映像となっている。ポスタービジュアルは、1987年に行われた「GO」ツアーの中野サンプラザ公演用に制作された、当時のオリジナルポスターを元に制作したもの。ロゴも当時のものを踏襲したデザインとなっている。当時「GO」ツアーでポスターが制作されたのは、現在では幻となった中野サンプラザ公演のみ。その貴重な資料がこのたび発掘された形となった。さらに、上映される楽曲のセットリストと当時のライブ写真も解禁。同ツアーは、チェッカーズがメンバー自作曲で固めたアルバム『GO』を引っ提げて行った最充実期のライブとして今もなおファンの間で評価が高く、その後の本格派バンドとしての飛躍にもつながった重要なものに。セットリストは以下の通り。【セットリスト】Revolution2007クレイジー・パラダイスへようこそ恋のGO GO DANCE!!TOKYO CONNECTION悲しきアウトサイダー俺たちのロカビリーナイトFree Way LoversウィークエンドアバンチュールWA WA WAMELLOW TONIGHTSong for U.S.A.裏どおりの天使たちWANDERERMY GRADUATIONNANAYOU’RE A REPLICANTGO INTO THE WHOLEHE ME TWO(禁じられた二人)おまえが嫌いだBLUES OF IF〈アンコール〉NEXT GENERATIONジュリアに傷心ギザギザハートの子守唄I Love you, SAYONARAまた今回、1月26日よりムビチケ前売り券の発売も決定(一部劇場を除く)。ムビチケ券面も、同じポスタービジュアルをほぼ完全に復刻した絵柄となっており、特典としてオリジナルコースターがついてくる。ライブ映画『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ【デジタルレストア版】』は、3月1日より2週間限定上映。