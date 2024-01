1983年のデビューから1992年に解散するまで日本の音楽シーンを席巻した人気バンド、チェッカーズ。1987年に行われた幻のライブを映像化したライブ映画『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ【デジタルレストア版】』が3月1日より、2週間限定で上映されることが決定し、本予告、ライブ写真が公開された。

本作は、1987年当時、一部のファンしかチケットが入手できず、“幻のライブ”といわれた「GO」ツアーの中野サンプラザ公演の様子を収めたもの。これまでに発売された関連の映像商品でも、同公演での演奏は3曲しか含まれておらず、そのほとんどが未発表のため、現在まで幻であり続けてきたライブとなる。デビュー40周年を迎えた2023年、全曲分の映像素材が新たに発掘。最新技術によって4K画質相当にアップグレードされた映像と、ドルビー・アトモス・ミックスの音環境で貴重なライブを体感できる。

公開された本予告では、「ジュリアに傷心」や「ギザギザハートの子守唄」「I「Love you, SAYONARA」といったチェッカーズを代表する曲の演奏映像が収められており、ファンの歓声からも、まさに一世を風靡した彼らのライブの盛り上がりが感じられる内容に。また、併せて、ステージでの躍動感あふれるメンバーの姿を捉えた当時のライブ写真や、ポスタービジュアル、セットリストも公開。ポスターは、当時のツアーポスターを元に制作されており、ロゴも当時のものを踏襲したこだわりのデザインになっている。(高橋理久)

収録のセットリストは以下の通り。

【セットリスト】

Revolution2007

クレイジー・パラダイスへようこそ

恋の GO GO DANCE!!

TOKYO CONNECTION

悲しきアウトサイダー

俺たちのロカビリーナイト

Free Way Lovers

ウィークエンドアバンチュール

WA WA WA

MELLOW TONIGHT

Song for U.S.A.

裏どおりの天使たち

WANDERER

MY GRADUATION

NANA

YOU'RE A REPLICANT

GO INTO THE WHOLE

HE ME TWO(禁じられた二人)

おまえが嫌いだ

BLUES OF IF

<アンコール>

NEXT GENERATION

ジュリアに傷心

ギザギザハートの子守唄

I Love you, SAYONARA