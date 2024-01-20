PCR¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÈÎÇä»ö¶È¤ÇÅê»ñº¾µ½¤«¡¡Ìó32²¯±ß½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¡Ä
¢£PCR¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÈÎÇä»ö¶È¤ÎÅê»ñ»ý¤Á¤«¤±Ìó32²¯±ß½¸¤á¤¿¤«
¿··¿¥³¥í¥ÊPCR¸¡ºº»ö¶ÈÂç¼ê¡ÖICheck¡×¼ÒÄ¹¡¦¶â»Ò¸°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ÈÅê»ñ¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Æþ¹¾ÀµÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¡¢ÀçÀÐ·ò°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡¢±ó¹¾ÉÙ»ÎÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡¢Á¾²æ°ê¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¡¢´Ý¶¶ÍãÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ïº£·î17Æü¡¢º¾µ½¤ä¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤Ï2022Ç¯¡¢Åê»ñ²È3¿Í¤Ë¸µËÜÊÝ¾Ú¤äÇÛÅö·îÍø5¡Á8¡ó¤ò¤¦¤¿¤Ã¤ÆPCR¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤ê¤¢¤ï¤»¤Æ6000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï6¿Í¤¬Á´¹ñ135¤Î¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤«¤éÌó32²¯±ß¤Î½Ð»ñ¶â¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô»þ¤Ë¡ÖPCR¸¡ºº»ö¶È¡×¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿"º¾µ½"»ö·ï¡£
¤½¤Î¼ê¸ý¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£PCR»ö¶ÈÂç¼ê¡ÖICheck¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ä
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÅê»ñ²È¤«¤é¤Î½Ð»ñ¶â¤Ç³¤³°¤«¤éPCR¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ICheck¤¬¤½¤ì¤é¤òÈÎÇä¤·¤¿Íø±×¤«¤éÇÛÅö¶â¤òÅê»ñ²È¤Ø¤È»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëPCR¸¡ºº»ö¶ÈÂç¼ê¤Î¡ÖICheck¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ë¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´«Í¶¤ÎÊ¸¸À¤Ç¤â¡ÖICheck¤ÏPCR¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÈÎÇä¤äÌµÎÁ¸¡ºº¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜ¤ä³¤³°¤ËÈÎÏ©¤òÂô»³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥È¤Ï1¸Ä2Àé±ß¤¯¤é¤¤¤ÇPCR1²ó¸¡ºº¤¹¤ë¤È¹ñ¤«¤é½õÀ®¶â¤¬1Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤ë¤«¤éÃ±½ã¤Ë5ÇÜ¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖICheck¤¬»ÅÆþ¤ì¤¿PCR¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¸Ä¿Í¤äÂç¼ê¤ÎÌô¶É¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¤·Íø±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈICheck¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÙ¡¹½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Çä¤êÊ¸¶ç¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËPCR¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ô¤«·î¤Î´Ö¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎPCR¸¡ºº¥¥Ã¥È¤òICheck¤¬°ìÅÙ¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ICheck¤Ï¸½ºßÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åê»ñ²ÈÃç´Ö6¿Í¤Ç¡ÄÌò³äÊ¬Ã´¤â
6¿Í¤Ï¸µ¡¹Åê»ñ²ÈÃç´Ö¤Ç¡¢Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÅê»ñ¤ÇÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¤Î¥¦¥½¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤ò·×²è¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤¢¤ê¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¡ÖÅê»ñ¤Î·×²èÆâÍÆ¤ò¹Í°Æ¡×¤·¡¢ÀçÀÐÍÆµ¿¼Ô¤È¤È¤â¤ËÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë·×²è¤òÄó°Æ¡£Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö´«Í¶»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢±ó¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç²ñ¼ÒÌ¾¤òÂß¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´«Í¶Ìò¡×¤È¤·¤ÆÁ¾²æÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£6¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â»ö¶È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¶Áõ¡©
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌµÅÐÏ¿¤ÇÅê»ñ»ö¶È¤Î´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶â¾¦Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ¾²æÍÆµ¿¼Ô¤¬Åê»ñ²È¤Ø¤Î´«Í¶¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤òÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Åê»ñ²È¤«¤é¤Î½Ð»ñ¶â¤Ï°ìÅÙÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤ØÁ÷¶â¤µ¤ì¤½¤Î¸å»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦±ó¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿Á¾²æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤¿¤«¤é¤«¡ÖPCR¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ¾²æÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤â»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÁõ¤¦¤¿¤á°ìÅÙ»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤Ë¥«¥Í¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¾²æÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤½¤Î¥«¥Í¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿®¤¸¤µ¤»¤Æ´«Í¶¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¾²æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤ÎÁ÷¶âµÏ¿¤ò¿®¤¸Âç¸ý¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Í¤ÏºÆÅÙÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤Ø¤ÈÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÊÌ¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤Ç½Ð¤¿ÉéºÄ¤ÎÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ï32²¯±ß¤È¤¤¤¦½Ð»ñ¶â¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£