¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¡¦ÆüºÚ¤¢¤³¡¢Ì¼¤Ë¡ÈºÇ°¤¹¤®¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ë¡ÈºÇ°¤¹¤®¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ß¤¥Þ¥Þ ¤ï¤º¤«1Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡È´ñÀ×¤Î¤ªÊÛÅö¡É¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Ö¡ØºÇ°¤¹¤®¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ì¼¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºòÆü¤Î¤ªÊÛÅö ¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¡×¤ÈÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤À¤«¤é²¹¤«¤¤¥·¥Á¥å¡¼¿©¤Ù¤ì¤ë¤·¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤¤Ã¤È´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿Ì¼¤Ë¡Ö¤ªÊÛÅö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖºÇ°¤¹¤®¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¤¬ÄÙ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¤Î³¸¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ì¤ë¤¤¤·°î¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤·¤«¤âÁ´Éô»ä¤Î¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤æ¡¼¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£