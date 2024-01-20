¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡× Åß¾ì¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤É¤¦ËÉ¤°¡© ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÂÐºö¤È¤Ï
¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à»þ´ü¤¬Â³¤¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2024Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃÈÅß·¹¸þ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬½±Íè¤·¡¢ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÂçÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ó¤ÊÏ©ÌÌ¤¬´í¤Ê¤¤¡© ´í¸±¤Ê¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡µÜ¾ë¸©¤äÉÙ»³¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤âÂ¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤¿¤ë½ê¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£
¡ÖÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤é¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤¤»ö¸Î¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î´¨¤µ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¡¢¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ßÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢²áµî5Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¼ÂÂÖ¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Ï12·î¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤¤¤Ç1·î¤È2·î¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Éé½ý»ö¸Î¤ÏÄÌ¶Ð¡¦µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Î7»þ¡Á9»þÂæ¡¢17»þÂæ¤ËÂ¿¤¯¡¢¾Ç¤ê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¤³¤½Íî¤ÁÃå¤¤¤¿±¿Å¾¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¼«Âð¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö»Ô³¹ÃÏ¡×¤è¤ê¡ÖÈó»Ô³¹ÃÏ¡×¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î»àË´»ö¸ÎÎ¨0.1¡ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó»Ô³¹ÃÏ¤Î»àË´»ö¸ÎÎ¨¤Ï6.6¡ó¤È¡¢66ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÈó»Ô³¹ÃÏ¤Î»àË´»ö¸Î¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥Ö¡×¤ÎÆ»Ï©¤ÇÂ¿¤¯È¯À¸¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¼þ°Ï¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»àË´»ö¸Î¡¦Éé½ý»ö¸Î¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¡×¤ò¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÉáÄÌ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢ÂÐ¸þ¤·¤Æ¤¯¤ëÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÈò¤±¤è¤¦¤ÈÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢·ë²Ì¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤âÂ¿¿ôµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡¢µÞ²ÃÂ®¤Ê¤É¡ÖµÞ¡×¤Î¤Ä¤¯±¿Å¾¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿»ö¸ÎÎà·¿ÊÌ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î·ï¿ô¤Ç¤Ï¡¢»àË´»ö¸Î¤Ï¡ÖÀµÌÌ¾×ÆÍ¡×¡¢Éé½ý»ö¸Î¤Ï¡ÖÄÉÆÍ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ï²áµî5Ç¯ÅÙ¤Ç1578·ï¡¢¤Ä¤Þ¤êËÌ³¤Æ»¤À¤±¤Ç1Ç¯¤Ë300·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Êý¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¶¤Î¾å¤äºäÆ»¡¢»³Æ»¡¢Æü±¢¤Î¾ì½ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©¤ÏÅà·ë¤·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ»Ï©¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÉ½ÌÌ¤¬Åà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¡×¤Î¾õÂÖ¤âÈó¾ï¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´í¸±Í½Â¬±¿Å¾¤¬´ÎÍ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Åà·ëÏ©¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¦¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æüº¢¤«¤éÅ·µ¤¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£