¡Ö2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤òÈ¯É½¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/01/20¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡Ö2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡¢10·î¡Á12·î¤Î¡È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¡É¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½
1°Ì¡§¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×¡Ê11·î10Æü¸ø³«¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡Ê11·î3Æü¸ø³«¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×¡Ê12·î8Æü¸ø³«¡Ë
4°Ì¡§¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡Ê10·î20Æü¸ø³«¡Ë
5°Ì¡§¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡Ê11·î23Æü¸ø³«¡Ë
6°Ì¡§¡Ö²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡×¡Ê12·î1Æü¸ø³«¡Ë
7°Ì¡§¡ÖOUT¡×¡Ê11·î17Æü¸ø³«¡Ë
8°Ì¡§¡ÖÀµÍß¡×¡Ê11·î10Æü¸ø³«¡Ë
9°Ì¡§¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×¡Ê10·î6Æü¸ø³«¡Ë
10°Ì¡§¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê10·î13Æü¸ø³«¡Ë
²óÅú¿ô¡§1846·ï
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î31Æü¡Á2024Ç¯1·î6Æü
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÎ§¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ì¾ºî¤ÎËÜ³ÊË¡Äî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡£¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥»¥¤¥®¡×¤³¤Èµ×²æÀ¶µÁ¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¡¢¥»¥¤¥®¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±¤¸¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¿¥ËÜÈþÎëÌò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¡¢¡ÖÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò»Ê¤ëÅ·ºÍ¡¦·ë¾ë³¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢97Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤Î¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤â¤½¤Î°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥»¥¤¥®¡×¤³¤Èµ×²æÀ¶µÁ¡¢¥»¥¤¥®¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±¤¸¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¿¥ËÜÈþÎë¡¢¡ÖÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò»Ê¤ëÅ·ºÍ¡¢·ë¾ë³¾¡£ºÛÈ½¥²¡¼¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3¿Í¤Î²¾ÌÌ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£ÆóÅ¾»°Å¾¡¢»ÍÅ¾¸ÞÅ¾¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈË¡Äî¡É¤ÇÂÔ¤Ä¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¶ÃØ³¤Î·ëËö¤Ï¡©
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¹üÂÀ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Í¾±¤¤Î¤¢¤ë¥é¥¹¥È¡¢±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ç¸¶ºîÌ¤ÆÉ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ÑµÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¸«»ö¤ÊµÓËÜ¡£²¿¤è¤ê¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼çÂê²Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ë®²è¤ÎÎÉ¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀè¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢¸åÈ¾¤ÏÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤¿¡£´Õ¾Þ¸å¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë´¶ÁÛ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï¤òÌä¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¯¤ó¤ÎÑ³¤¯¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÄÇ¯¤Î±éµ»¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¿ùºé²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²ø±é¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î90Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼çÌò3¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£¤½¤Î70¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î30ºîÉÊÌÜ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·ºî¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢70Æü´Ö¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë¤¬52²¯1000Ëü±ß¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤«¤é¸ø³«¤ÎËÌÊÆ´Þ¤àÁ´À¤³¦¶½¼ý¤¬140²¯±ß¡Ê¢¨1·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£²ó2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÆÃ¤ËÆ±ºî¤Ç¤ÎVFX¡Ê¢¨¡ÖVisual Effects¡Ê»ë³Ð¸ú²Ì¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²èÌÌ¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¡¢¡ÖÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËË®²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿Ê²½¤òÅÁ¤¨¤ë¡È¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤¡ÉºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¥Ú¥¢¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÉñÂæ¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÇÅÚ¤È²½¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤ò¼º¤¤Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÌµ¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¹ñ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆÍÇ¡¥´¥¸¥é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥´¥¸¥é¤Ï¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÆüËÜ¤ò¡ÖÉé¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Ø¤ÈÃ¡¤Íî¤È¤¹¡£ÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹³¤¦½Ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥´¥¸¥é¤¬³¹¤òÇË²õ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÆüËÜ±Ç²èºÇ¹â¤Î±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë¤âÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Á¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¡ÙºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁØ¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÂç½°±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÌÁØ¤Î¿´¤âÄÏ¤à¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤±öÇß¤ò¸«»ö¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖVFX¤Îµ»½Ñ¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÎCG¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤CGµ»½Ñ¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤¬Ä®¤òÇË²õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä³¤¾å¤Î¿å¤·¤Ö¤¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö°µÅÝÅª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö±ÇÁü¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×¤Ï¡¢1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¸½Âå¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦É´¹ç¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾´¡Ê¿å¾å¡Ë¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ìÎø¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤ÆÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¡ÖÀïÁè¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¡ª¡×¤È·Ù´±¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÉ´¹ç¤ÎÁÊ¤¨¡¢Æü¾ï¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëB29¤Î½±Íè¤ÈÇ³¤¨¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎÎø¤¬¤¿¤À¤Î¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¡Ö°¦¤¹¤ëÃ¯¤«¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ê¤¤¤ò¶»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ëÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸½Âå¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦É´¹ç¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾´¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ìÎø¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÆÃ¹¶Ââ°÷¤È½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯µã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÓË°ö¡£¼ç±é¤Î2¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¤¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆÃ¹¶Ââ¤È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ÆÉ½¸½¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀïÁè¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¡£ÀÐ´Ý¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤µ¤é¤ËÎÞ¤òÍ¶¤¦¡×
¡¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹æµã¡£ÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾±éµ»¤¬±Ç¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¤¿±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷Â¶¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡£º£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÁ´À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¡£ÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¶¯¤¯´ê¤¦¡£¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÇ®±é¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡×
Sexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡È´°àú¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡È¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Î±Ç²è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡£Í¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï¡¢Èà¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¶¯¤µ¤ÈËá¤¾å¤²¤¿±éµ»ÎÏ¤¬Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
µ¿ÏÇ¤òÊú¤¨¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¡¦±§ÅÄÀ¶¼£Ïº¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î¡¢ÍÄ¤¤Â¹Ì¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¿ÈÂå¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÀÆüÍ¼Êý5»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡£À¶¼£Ïº¤ÎÂ©»Ò¤ÇµÄ°÷Èë½ñ¤òÌ³¤á¤ë±§ÅÄÚè»Ê¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦À¶¼£Ïº¤Ø¤Î¶¼Ç÷¤ËÂÐ¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÚè»Ê¤Ïºá¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤òË½¤¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©ËÜºî¤Î¥³¥Ô¡¼¡ÖËÜÅö¤ÎÅ¨¤Ï¡¢Í¶²ýÈÈ¤«¡¢¤³¤Î¹ñ¤«¡£¡×¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤ÎÅ¨¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Í¶²ý»ö·ï²ò·è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢À¯¼£²È°ì²È¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡¢À¯³¦¤Î¹õËëÃ£¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÚ¤Ê¤¤½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ÎB¡Çz¤Î¶Ê¤â¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀ¯¼£¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤â¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤ª·ø¤¤Âêºà¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌò¼Ô¿Ø¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼ç±é¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡£²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Û¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬¤Ô¤ó¤Ã¤ÈÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤¬Í½¹ð¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡£¼çÌò¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¤¬Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ5°Ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡£¶½¹Ô¼ýÆþ37.6²¯±ß¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Á°ºî¤Ï¡¢¡ÖÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à12ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î³¤³°±Ç²è¾Þ¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤È¶¦¤Ë±Ç²è³¦¤òæÆ¤Ó±Û¤¨¤¿»Ë¾å¶õÁ°¤Î¡Èºë¶Ì¥Ö¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ëºë¶Ì¸©Ì±¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶¿ÅÚ°¦¤ò¹ï¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë³Î¤«¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Åìµþ¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©¿Í¤Ï¡¢Ëã¼ÂÎï¡ÊGACKT¡Ë¤¬Î¨¤ëºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤Î³èÌö¤Ç¼«Í³¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜºë¶Ì²½·×²è¤ò¿Ê¤á¤ëÎï¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È±ÛÃ«¤Ë³¤¤òºî¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£Èþ¤·¤¤º½¤òµá¤á¤ÆÏÂ²Î»³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÃÏ°è³Êº¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖºÇ¹â¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤âÎ®¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡ª¿¿ÌÌÌÜ¤ËËÜµ¤¤Ç±é¤¸¤Æ¤ë±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤¬´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÃ¯¤â½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢³°¤µ¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê1ËÜ¡ª¡×
¡¦¡ÖÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ëºîÉÊ¡£ÎïÍÍ¤ÈÉ´Èþ¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÎÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¼«µÔ¤Î¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å´¶¡£¤·¤«¤·¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¥Û¥í¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¼Á¤Î¶¿ÅÚ°¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£º£¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¦¡ÖËÜµ¤¤Ç¿¿·õ¤Ë¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²øÊª¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤ê¡¢¶§´ï¤ÎÉà¤ÇÇ¾¤òÃ¥¤¤µî¤ëÏ¢Â³ÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦ÆóµÜ¾´¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¡£¤·¤«¤·ÆóµÜ¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¶¸µ¤¤Î¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹vs¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤È¤¤¤¦Àú¤êÊ¸¶ç¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼ÅªÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£½ã°¦Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç¸ì¤ë±éµ»¤â·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç2²ó¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥»¥ê¥Õ°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Æ´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Õ¾ÞÁ°¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¦¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¤¬¡¢¡Ø¿Í¤È¤Ï¡©ÎÑÍý¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬¤¢¤ë±Ç²è¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¶Ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Î°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¯°ì¿Í´ÑµÒ¤¬ÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤ºîÉÊ¡×
¡¦¡ÖµµÍü¤¯¤ó¤Î´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Í½ÁÛ³°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤ÈSEKAI NO OWARI¤Î¡Ø¿¼³¤µû¡Ù¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÎÞ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÈá¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÊÅ¸³«¤È¼ç±é¡¦µµÍüÏÂÌé¤Î±éµ»¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¥É¥¥É¥¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ªÆóµÜ¾´¥ä¥Ð¤¤¡ª¡ª¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¾¯Ç¯±¡¤«¤é½Ð½ê¤·¤ÆÊÝ¸î´Ñ»¡Ãæ¤ÎÃ£Ìé¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤Ï¡¢¼¡·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¸·¶Ø¤Î¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿½ÇÉã½ÇÊì¤Î¸µ¡¢¾ÆÆùÅ¹¡¦»°ÎÝ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¡Ö»Â¿Í¡×ÉûÁíÄ¹¤ÎÍ×¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯È´·²¤ÎÇ÷ÎÏ¡£¤¢¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯µÁÍý¿Í¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¤¿¤À¤Î¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÎÉ¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÃ±½ãÌÀ²÷¡¢ ³Ú¤·¤¤¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¡ª Á´¤Æ¤ÎÌò¤ÎÇØ·Ê¤ò¥µ¥é¥Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤«¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¦¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¡ªÇ÷ÎÏ¤Î±éµ»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Í§¾ð¤È¡ØOUT¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î³ëÆ£¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²ÈÄí´Ä¶¡¢ÀÅª»Ø¸þ¡¢ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ÉÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤òÆ±¤¸ÃÏÊ¿¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¡Ø´Ñ¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡ÙËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£¤Î¤³¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê±Ç²è¡×
¡¦¡Ö°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê´ãº¹¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦À¸þ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤ÎÌµÍý²ò¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢·ã¤·¤µ¡¢¸¡»ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÌÜ¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¡ÈÀ¸¤¤Ë¤¯¤µ¡É¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÃ£¤ÎÀ¸³è¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»ÎÏ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¡¢¶Á¤¯ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ÎÉ½¸½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤ÎÆÍ¤¤Ä¤±¤ë±Ô¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯±ÇÁüºîÉÊ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·ÇÐÍ¥¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú½Ð¤··²Áü·à¤Î¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ë¾å¤Î±Ç²è¤À¤È»×¤¦¡×
¡¦¡ÖÇÐÍ¥¿Ø¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°Â°×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼ç¿Í¸ø¤Î¿åÅç¸ç¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤È¡¢·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿½÷À¡¦Èþ½Õ¤ß¤æ¤¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£µÊÃãÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌóÂ«¡£¡ÖËè½µÌÚÍËÆü¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Çµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤»¤º¤Ë¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡È²ñ¤¦¤³¤È¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹Í¥¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯²¹¤«¤¤¡£³¤ÊÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤ÎÎÉ¤µ¤Ë±Ç²è¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¡¢¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤È¸ç¤Î½ã°¦¤¬Ñ³¤¯Èþ¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¶Æ°¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤Ç°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤ÈÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ò½É¤·¤¿¥¥ê¥¨¡¿Ï©²Ö¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤Î²»³Ú¤¬¤Ä¤Ê¤°13Ç¯¤ËµÚ¤ÖÁÔÂç¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤·¤Æ¹ß¤ê¤«¤«¤ë¶ìÆñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË½÷¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö´ä°æ´ÆÆÄ¤Î±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ê±éµ»¡¢Á´¤Æ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö·è¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯À¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤âÌÜ¤òºÉ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«3»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¯·àÃæ¤Î²Î¤ä¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë2ÅÙÌÜ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ê¥¨¤Î²Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤È»×¤¨¤¿ºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ä²»³Ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö²»³Ú¤È±Ç²è¤¬ºÇ¹â¡ª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âµã¤±¤ë¡×
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô340Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö2023Ç¯¾åÈ¾´üºÇ¤â³èÌö¤·¤¿·ÝÇ½¿Í10ÁÈ¡×¤äËè¥¯¡¼¥ë¹±Îã¡Öº£´üºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ÞTOP10¡×¡¢¡Ö¶ÚÆù¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡Ö2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎË®²è¡×¥È¥Ã¥×10
1°Ì¡§¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×¡Ê11·î10Æü¸ø³«¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡Ê11·î3Æü¸ø³«¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×¡Ê12·î8Æü¸ø³«¡Ë
4°Ì¡§¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡Ê10·î20Æü¸ø³«¡Ë
5°Ì¡§¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡Ê11·î23Æü¸ø³«¡Ë
6°Ì¡§¡Ö²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡×¡Ê12·î1Æü¸ø³«¡Ë
7°Ì¡§¡ÖOUT¡×¡Ê11·î17Æü¸ø³«¡Ë
8°Ì¡§¡ÖÀµÍß¡×¡Ê11·î10Æü¸ø³«¡Ë
9°Ì¡§¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×¡Ê10·î6Æü¸ø³«¡Ë
10°Ì¡§¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê10·î13Æü¸ø³«¡Ë
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î31Æü¡Á2024Ç¯1·î6Æü
¢¡1°Ì¡§¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÎ§¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ì¾ºî¤ÎËÜ³ÊË¡Äî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡£¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥»¥¤¥®¡×¤³¤Èµ×²æÀ¶µÁ¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¡¢¥»¥¤¥®¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±¤¸¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¿¥ËÜÈþÎëÌò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¡¢¡ÖÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò»Ê¤ëÅ·ºÍ¡¦·ë¾ë³¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢97Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤Î¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤â¤½¤Î°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥»¥¤¥®¡×¤³¤Èµ×²æÀ¶µÁ¡¢¥»¥¤¥®¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±¤¸¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¿¥ËÜÈþÎë¡¢¡ÖÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò»Ê¤ëÅ·ºÍ¡¢·ë¾ë³¾¡£ºÛÈ½¥²¡¼¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3¿Í¤Î²¾ÌÌ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£ÆóÅ¾»°Å¾¡¢»ÍÅ¾¸ÞÅ¾¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈË¡Äî¡É¤ÇÂÔ¤Ä¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¶ÃØ³¤Î·ëËö¤Ï¡©
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¹üÂÀ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Í¾±¤¤Î¤¢¤ë¥é¥¹¥È¡¢±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ç¸¶ºîÌ¤ÆÉ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ÑµÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¸«»ö¤ÊµÓËÜ¡£²¿¤è¤ê¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼çÂê²Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ë®²è¤ÎÎÉ¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀè¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢¸åÈ¾¤ÏÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤¿¡£´Õ¾Þ¸å¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë´¶ÁÛ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï¤òÌä¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¯¤ó¤ÎÑ³¤¯¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÄÇ¯¤Î±éµ»¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¿ùºé²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²ø±é¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î90Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼çÌò3¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡2°Ì¡§¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×
1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£¤½¤Î70¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î30ºîÉÊÌÜ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·ºî¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢70Æü´Ö¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë¤¬52²¯1000Ëü±ß¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤«¤é¸ø³«¤ÎËÌÊÆ´Þ¤àÁ´À¤³¦¶½¼ý¤¬140²¯±ß¡Ê¢¨1·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£²ó2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÆÃ¤ËÆ±ºî¤Ç¤ÎVFX¡Ê¢¨¡ÖVisual Effects¡Ê»ë³Ð¸ú²Ì¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²èÌÌ¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¡¢¡ÖÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËË®²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿Ê²½¤òÅÁ¤¨¤ë¡È¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤¡ÉºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¥Ú¥¢¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÉñÂæ¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÇÅÚ¤È²½¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤ò¼º¤¤Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÌµ¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¹ñ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆÍÇ¡¥´¥¸¥é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥´¥¸¥é¤Ï¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÆüËÜ¤ò¡ÖÉé¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Ø¤ÈÃ¡¤Íî¤È¤¹¡£ÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹³¤¦½Ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥´¥¸¥é¤¬³¹¤òÇË²õ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÆüËÜ±Ç²èºÇ¹â¤Î±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë¤âÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Á¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¡ÙºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁØ¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÂç½°±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÌÁØ¤Î¿´¤âÄÏ¤à¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤±öÇß¤ò¸«»ö¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖVFX¤Îµ»½Ñ¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÎCG¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤CGµ»½Ñ¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤¬Ä®¤òÇË²õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä³¤¾å¤Î¿å¤·¤Ö¤¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö°µÅÝÅª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö±ÇÁü¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡3°Ì¡§¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×¤Ï¡¢1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¸½Âå¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦É´¹ç¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾´¡Ê¿å¾å¡Ë¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ìÎø¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤ÆÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¡ÖÀïÁè¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¡ª¡×¤È·Ù´±¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÉ´¹ç¤ÎÁÊ¤¨¡¢Æü¾ï¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëB29¤Î½±Íè¤ÈÇ³¤¨¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎÎø¤¬¤¿¤À¤Î¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¡Ö°¦¤¹¤ëÃ¯¤«¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ê¤¤¤ò¶»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ëÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸½Âå¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦É´¹ç¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾´¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ìÎø¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÆÃ¹¶Ââ°÷¤È½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯µã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÓË°ö¡£¼ç±é¤Î2¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¤¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆÃ¹¶Ââ¤È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ÆÉ½¸½¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀïÁè¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¡£ÀÐ´Ý¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤µ¤é¤ËÎÞ¤òÍ¶¤¦¡×
¡¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹æµã¡£ÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾±éµ»¤¬±Ç¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¤¿±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷Â¶¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡£º£¤¢¤ë¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÁ´À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¡£ÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¶¯¤¯´ê¤¦¡£¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÇ®±é¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡×
¢¡4°Ì¡§¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×
Sexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡È´°àú¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡È¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Î±Ç²è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡£Í¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï¡¢Èà¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¶¯¤µ¤ÈËá¤¾å¤²¤¿±éµ»ÎÏ¤¬Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
µ¿ÏÇ¤òÊú¤¨¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¡¦±§ÅÄÀ¶¼£Ïº¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î¡¢ÍÄ¤¤Â¹Ì¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¿ÈÂå¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÀÆüÍ¼Êý5»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡£À¶¼£Ïº¤ÎÂ©»Ò¤ÇµÄ°÷Èë½ñ¤òÌ³¤á¤ë±§ÅÄÚè»Ê¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦À¶¼£Ïº¤Ø¤Î¶¼Ç÷¤ËÂÐ¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÚè»Ê¤Ïºá¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤òË½¤¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©ËÜºî¤Î¥³¥Ô¡¼¡ÖËÜÅö¤ÎÅ¨¤Ï¡¢Í¶²ýÈÈ¤«¡¢¤³¤Î¹ñ¤«¡£¡×¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤ÎÅ¨¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Í¶²ý»ö·ï²ò·è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢À¯¼£²È°ì²È¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡¢À¯³¦¤Î¹õËëÃ£¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÚ¤Ê¤¤½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ÎB¡Çz¤Î¶Ê¤â¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀ¯¼£¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤â¼è¤ê°·¤Ã¤¿¤ª·ø¤¤Âêºà¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌò¼Ô¿Ø¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼ç±é¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡£²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Û¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬¤Ô¤ó¤Ã¤ÈÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤¬Í½¹ð¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡£¼çÌò¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¤¬Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×
¢¡5°Ì¡§¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×
¤½¤·¤Æ5°Ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡£¶½¹Ô¼ýÆþ37.6²¯±ß¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Á°ºî¤Ï¡¢¡ÖÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à12ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î³¤³°±Ç²è¾Þ¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤È¶¦¤Ë±Ç²è³¦¤òæÆ¤Ó±Û¤¨¤¿»Ë¾å¶õÁ°¤Î¡Èºë¶Ì¥Ö¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ëºë¶Ì¸©Ì±¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶¿ÅÚ°¦¤ò¹ï¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë³Î¤«¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Åìµþ¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©¿Í¤Ï¡¢Ëã¼ÂÎï¡ÊGACKT¡Ë¤¬Î¨¤ëºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤Î³èÌö¤Ç¼«Í³¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜºë¶Ì²½·×²è¤ò¿Ê¤á¤ëÎï¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È±ÛÃ«¤Ë³¤¤òºî¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£Èþ¤·¤¤º½¤òµá¤á¤ÆÏÂ²Î»³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÃÏ°è³Êº¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖºÇ¹â¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤âÎ®¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡ª¿¿ÌÌÌÜ¤ËËÜµ¤¤Ç±é¤¸¤Æ¤ë±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤¬´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÃ¯¤â½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢³°¤µ¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê1ËÜ¡ª¡×
¡¦¡ÖÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ëºîÉÊ¡£ÎïÍÍ¤ÈÉ´Èþ¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÎÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¼«µÔ¤Î¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å´¶¡£¤·¤«¤·¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¥Û¥í¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¼Á¤Î¶¿ÅÚ°¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£º£¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¦¡ÖËÜµ¤¤Ç¿¿·õ¤Ë¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡6°Ì¡§¡Ö²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²øÊª¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤ê¡¢¶§´ï¤ÎÉà¤ÇÇ¾¤òÃ¥¤¤µî¤ëÏ¢Â³ÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦ÆóµÜ¾´¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¡£¤·¤«¤·ÆóµÜ¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¶¸µ¤¤Î¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹vs¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤È¤¤¤¦Àú¤êÊ¸¶ç¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼ÅªÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£½ã°¦Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç¸ì¤ë±éµ»¤â·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç2²ó¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥»¥ê¥Õ°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Æ´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Õ¾ÞÁ°¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¦¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¤¬¡¢¡Ø¿Í¤È¤Ï¡©ÎÑÍý¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬¤¢¤ë±Ç²è¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¶Ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Î°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¯°ì¿Í´ÑµÒ¤¬ÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤ºîÉÊ¡×
¡¦¡ÖµµÍü¤¯¤ó¤Î´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Í½ÁÛ³°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤ÈSEKAI NO OWARI¤Î¡Ø¿¼³¤µû¡Ù¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÎÞ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÈá¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÊÅ¸³«¤È¼ç±é¡¦µµÍüÏÂÌé¤Î±éµ»¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¥É¥¥É¥¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ªÆóµÜ¾´¥ä¥Ð¤¤¡ª¡ª¡×
¢¡7°Ì¡§¡ÖOUT¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¾¯Ç¯±¡¤«¤é½Ð½ê¤·¤ÆÊÝ¸î´Ñ»¡Ãæ¤ÎÃ£Ìé¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤Ï¡¢¼¡·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¸·¶Ø¤Î¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿½ÇÉã½ÇÊì¤Î¸µ¡¢¾ÆÆùÅ¹¡¦»°ÎÝ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¡Ö»Â¿Í¡×ÉûÁíÄ¹¤ÎÍ×¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯È´·²¤ÎÇ÷ÎÏ¡£¤¢¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯µÁÍý¿Í¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¤¿¤À¤Î¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÎÉ¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÃ±½ãÌÀ²÷¡¢ ³Ú¤·¤¤¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¡ª Á´¤Æ¤ÎÌò¤ÎÇØ·Ê¤ò¥µ¥é¥Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤«¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¦¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¡ªÇ÷ÎÏ¤Î±éµ»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Í§¾ð¤È¡ØOUT¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î³ëÆ£¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¡×
¢¡8°Ì¡§¡ÖÀµÍß¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²ÈÄí´Ä¶¡¢ÀÅª»Ø¸þ¡¢ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ÉÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤òÆ±¤¸ÃÏÊ¿¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¡Ø´Ñ¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡ÙËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£¤Î¤³¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê±Ç²è¡×
¡¦¡Ö°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê´ãº¹¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦À¸þ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤ÎÌµÍý²ò¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢·ã¤·¤µ¡¢¸¡»ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÌÜ¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¡ÈÀ¸¤¤Ë¤¯¤µ¡É¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÃ£¤ÎÀ¸³è¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»ÎÏ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¡¢¶Á¤¯ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ÎÉ½¸½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤ÎÆÍ¤¤Ä¤±¤ë±Ô¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯±ÇÁüºîÉÊ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·ÇÐÍ¥¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú½Ð¤··²Áü·à¤Î¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ë¾å¤Î±Ç²è¤À¤È»×¤¦¡×
¡¦¡ÖÇÐÍ¥¿Ø¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°Â°×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×
¢¡9°Ì¡§¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼ç¿Í¸ø¤Î¿åÅç¸ç¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤È¡¢·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿½÷À¡¦Èþ½Õ¤ß¤æ¤¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£µÊÃãÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌóÂ«¡£¡ÖËè½µÌÚÍËÆü¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Çµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤»¤º¤Ë¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡È²ñ¤¦¤³¤È¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹Í¥¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯²¹¤«¤¤¡£³¤ÊÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤ÎÎÉ¤µ¤Ë±Ç²è¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¡¢¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤È¸ç¤Î½ã°¦¤¬Ñ³¤¯Èþ¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¶Æ°¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤Ç°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢¡10°Ì¡§¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤ÈÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ò½É¤·¤¿¥¥ê¥¨¡¿Ï©²Ö¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤Î²»³Ú¤¬¤Ä¤Ê¤°13Ç¯¤ËµÚ¤ÖÁÔÂç¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤·¤Æ¹ß¤ê¤«¤«¤ë¶ìÆñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË½÷¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö´ä°æ´ÆÆÄ¤Î±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ê±éµ»¡¢Á´¤Æ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö·è¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯À¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤âÌÜ¤òºÉ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«3»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¯·àÃæ¤Î²Î¤ä¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë2ÅÙÌÜ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ê¥¨¤Î²Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤È»×¤¨¤¿ºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ä²»³Ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö²»³Ú¤È±Ç²è¤¬ºÇ¹â¡ª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âµã¤±¤ë¡×
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô340Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö2023Ç¯¾åÈ¾´üºÇ¤â³èÌö¤·¤¿·ÝÇ½¿Í10ÁÈ¡×¤äËè¥¯¡¼¥ë¹±Îã¡Öº£´üºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ÞTOP10¡×¡¢¡Ö¶ÚÆù¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û