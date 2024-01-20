µð¿Í¡¦°¤Éô¿·´ÆÆÄ¤«゙¡Ö¤¿゙¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾ ¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³゙¥·゙¥é¡É½©¹Í¥¿Í¡Ê21¡Ë¤«゙Âç¥Ò゚¥ó¥Á¤ÎÌõ¡ÔÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÃæÅÄæÆ¤ÈÂ·¤Ã¤Æ´Ý´¢¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤â¡Õ
¡¡µð¿Í¡¦½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬1·î11Æü¡¢ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ÈÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½©¹¤ÏÃæÅÄ¤Îµð¿Í»þÂå¤«¤é»Õ»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹çÆ±¥È¥ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÃæÅÄæÆ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¡©
¡ÖÃæÅÄ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤¬¤éÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Î½©¹¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü12¹ç¤ÎÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«Æü¤Ë¤ÏÃë¿©¤È¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥800¥°¥é¥à¤ÈÊÆ2.5¹ç¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ý¥Æ¥È¤ò´°¿©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¡Ä
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÃæÅÄ¤òÊé¤¦½©¹¡£
¡ÖÂå¼Õ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë½©¹¤Ï¡¢ºò½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â1Æü¤Ë8000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤Î¤¿¤á¿©Èñ¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃæÅÄ¤Ï¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿©Èñ¤òÁ´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÄïÊ¬¡É¤ËÂç¤¤¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÎ¾¼Ô¤¬¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Â·¤Ã¤Æ´Ý´¢¤ê¤Ë¡Ê½©¹¤ÎSNS¤è¤ê¡Ë
¡¡2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤È²¼°Ì»ØÌ¾¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°À¯¸¢¤ÎºòÇ¯¤Ï121»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·10ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤Ï¡¢¡È¥´¥¸¥é¡É¾¾°æ½¨´î»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î½©¹¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½©¹¤ò¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡ØºÇ¶á¡¢½©¹¤Î»äÀ¸³è¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¼óÇ¾¿Ø¤Î´Ö¤ÇÓñ¤«¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¹ÔÆ°¤Ç¤Ï30Ê¬Á°¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¤¤¤¦´·Îã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢21Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê·è¤Þ¤ê¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é½©¹¤âÃæÅÄ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ»þ´Ö¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£ÅöÁ³¤½¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·½Õ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÃæÈªÀ¶»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï½©¹¤ò¡ØÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌ±Êü¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÃæÅÄ¤È¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Ø¥Ã¥É·ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁªÄê¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÅÄ¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï70»î¹ç¤À¤±¡£¿ÊÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Î¼«¸Êµ¾À·¤ò½Å»ë¤¹¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤ÃæÅÄ¤ÈÌîµå´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤«¤é¸ø»ä¤È¤â¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë½©¹¤Î¤³¤È¤âÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï½©¹¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³°Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÇò»æ¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»ÕÄï¤Îå«¤òÉ½¤¹·è°Õ¤Î´Ý´¢¤ê¤âµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯1·î25Æü¹æ¡Ë