THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、The Birthdayなどで活躍し、日本のロックシーンを牽引してきたチバユウスケさんを偲び、フジテレビで追悼特番を放送することが決定。追悼特番『THANK YOU YUSUKE CHIBA,I LOVE YOU BABY フジテレビオールアーカイブス』を、1月31日、2月1・2日に、36時間にわたってフジテレビNEXT/フジテレビNEXTsmartにて放送・配信する。

2023年11月26日に、日本が世界に誇るロック・ミュージシャン、チバユウスケさんが食道がんのため永眠した。享年55歳。THEE MICHELLE GUN ELEPHANT解散から20年という節目の年だった。1996年にTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのボーカルとしてメジャー・デビューを果たし、並行して、2001年にROSSOを結成。2003年のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTの解散後も、4人体制となったROSSO(2006年に活動休止)、Midnight Bankrobbersなどで活動。2005年にはThe Birthdayを結成した。2012年からはYUSUKE CHIBA ‐SNAKE ON THE BEACH‐ 名義で活動、ソロ音源も発表した。近年では映画『THE FIRST SLAM DUNK』のオープニング主題歌に起用されるなど、改めて注目を集めていた。日本のロックシーンを牽引してきた“チバユウスケ”、彼に憧れて音楽を始めたと公言するミュージシャンも数多い。今回放送する『THANK YOU YUSUKE CHIBA, I LOVE YOU BABY』は、1996年〜2022年まで27年間にわたりフジテレビ地上波で放送された、『HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP』、『TK MUSIC CLAMP』、『FACTORY』などの音楽番組やチバユウスケさん出演のライブやドキュメント特番、また『FUJI ROCK FESTIVAL』や『ARABAKI ROCK FEST.』などロックフェスの映像など多数の番組から出演部分を総ざらいし、その中から選りすぐりの映像を抜き出し時系列にまとめた。アーティスト特番はそのまま、出演番組は出演部分のみ切り出したオールアーカイブ特番となっている。ロックンローラーとして人生を全うした“チバユウスケ”の生き様とその証を、その目に焼き付けたい。『THANK YOU YUSUKE CHIBA,I LOVE YOU BABY フジテレビオールアーカイブス』は、フジテレビNEXT/フジテレビNEXTsmartにて、1月31日19時〜2月1日13時15分、2月1日19時〜2日12時45分放送(※放送・配信時間は予告なく変更になる場合あり)。