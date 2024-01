昨年4月、東京・新宿にオープンした「THEATER MILANO-Za」にて今月29日より公演が始まる舞台『HiGH&LOW THE 戦国』の東急歌舞伎町タワー全館コラボ企画の一つとして、HiGH&LOWシリーズの映画やライブを上映する「ハイロー祭り!」が、2月3日から25日まで東急歌舞伎町タワー内109シネマズプレミアム新宿で開催される。同イベントでは、『HiGH&LOW THE MOVIE』(2016年公開)、『HiGH&LOW THE RED RAIN』(16年公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(17年公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(17年公開)、『HiGH&LOW THE WORST』(19年公開)、『HiGH&LOW THE WORST X』(22年公開)の映画7作品と、『HiGH&LOW THE MOVIE』の世界観と完全にリンクしたライヴ・エンタテインメントとして、4大ドーム18公演でライブビューイングも含め100万人を動員した『HiGH&LOW THE LIVE』(2017年)を上映する。

会場となる109シネマズプレミアム新宿は、全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一さんが監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」を搭載。上映1時間前からチケットを購入した人のみ利用できるラウンジがあるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」も用意されている。■上映日時・作品2月3日(土)後5:00 『HiGH&LOW THE LIVE』2月4日(日)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE』2月9日(金)深0:00 『HiGH&LOW THE LIVE』2月10日(土)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』2月11日(日)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』2月12日(月・祝)後5:00 『HiGH&LOW THE RED RAIN』2月17日(土)後5:00 『HiGH&LOW THE WORST』2月18日(日)後5:00 『HiGH&LOW THE WORST X』2月23日(金・祝)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE』2月24日(土)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』2月25日(日)後5:00 『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』■鑑賞料金通常料金<CLASS S>一般 6500円、シネマポイント会員 6000円<CLASS A>一般 4500円、シネマポイント会員 4000円※2月9日『HiGH&LOW THE LIVE』のみ以下料金<CLASS S>一般 5600円、シネマポイント会員 5100円 ※ただし、OVERTUREサービス対象外<CLASS A>一般 4500円、シネマポイント会員 3500円■販売スケジュール各上映日の3日午前0時より109シネマズプレミアム新宿公式HPより販売開始https://109cinemas.net/premiumshinjuku/■入場者プレゼント「ハイロー祭り!」オリジナルステッカー(ハガキサイズ)