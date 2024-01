『インディ・ジョーンズ』シリーズより、新作ゲーム『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』が正式に発表された。ゲームプレイ公開予告映像が、販売元のベセスダ・ソフトワークスより初公開となっている。

本作は、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』と『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』の間の時期を舞台にした一人称視点のシングルプレイヤーゲーム。プレイヤーはインディの視点から歴史上最大の謎を解き明かす冒険に出る。

時は1937年。邪悪な勢力が“大円環”につながる古代の力の秘密を求め、世界中を探し回っていた。阻止できる者はただ一人、インディ・ジョーンズのみ。伝説の考古学者となり、映画さながらのアクションアドベンチャーに挑むことになる。

公開されたプレイ動画では、おなじみのテーマ曲と共に、インディが愛用の鞭を駆使しながらいばらの道を突き進む。後半では日の丸デザインの戦闘機に飛び移るシーンも見られるが、日本軍も登場するのだろうか。



本国版でインディの声を務めるのはトロイ・ベイカー。ゲーム「The Last of Us」のジョエル役として知られ、2023年に配信されたドラマ版にも別役で出演したことが話題となった。

開発を務めたのは、近年では「ウルフェンシュタイン」シリーズを手掛けたスウェーデンのスタジオMachine Games。製作総指揮には、「Fallout」や「The Elder ScrollsHall of Fame」を手がけたゲームデザイナーのトッド・ハワードが就任している。

Machine Gamesでデザインディレクターを務めるイェンス・アンダーソンは、「本作のキーポイントは、アイコニックなヒーローになることです」と魅力を語っている。「ゲームは主に一人称視点で進行するため、プレイヤーはインディさながらの気分が味わえます。一人称視点でプレイすることにより、その世界の一部となって、より深く探索や冒険を行うことができるのです。この冒険に乗り出す時、あなたなら知恵と鞭を駆使してどう道を切り開きますか? インディ・ジョーンズの世界は隅々まで謎が一杯です。皆さんはその世界で、時間と戦いながら敵を出し抜き、古代の遺物を追い求めることになります」。

また、シニアアニメーターのレベッカ・エルフストローム・ ハイデンは、「私たちには紙の上では常軌を逸していると思えるような、壮大で、時にクレイジーとも言えるアイデアがあり、それがインディシリーズと非常にうまく噛み合いました」と制作を振り返る。「主人公の内面に迫り、そもそも人々が彼を愛するきっかけとなったすべての要素に光を当てる素晴らしい冒険と、壮大で複雑なアクションシーンが実に見事にマッチしています。私たちのDNAとインディ・ジョーンズの柱がとても自然に融合したのです」。

映画『インディ・ジョーンズ』シリーズからは、2023年に最新作『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が公開。『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』より40年以上にわたってインディを演じてきたフォードの同役卒業作となった。

Xbox Series X|S、PC対応のゲーム『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』は2024年リリース予定。

