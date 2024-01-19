星野源が『劇場版 SPY×FAMILY』ED主題歌フルサイズをテレビ初披露 来週の『CDTVライブ！ライブ！』
1月22日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の出演アーティスト第2弾として、星野源、FANTASTICS、EPEX、藤巻亮太らの出演が発表された。
【動画】エンディング主題歌は星野源「光の跡」 『劇場版 SPY×FAMILY CODE：White』公開後最速特報
星野源は大ヒットアニメ映画『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』のエンディング主題歌「光の跡」をフルサイズでテレビ初歌唱。
D.LEAGUE 23‐24アンバサダーであるFANTASTICSとEPEXは、D.LEAGUE 23‐24 SEASONテーマソング「Peppermint Yum」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。
今回も人気企画やこの季節にぴったりの特集企画も満載で届ける。カバー企画＜名曲ライブ！ライブ！＞では、FANTASTICSの八木勇征・中島颯太が槇原敬之の「冬がはじまるよ」を2人ならではのハーモニーで歌い上げる。そして、＜踊ってみた企画＞ではFANTASTICSが米津玄師の「KICK BACK」を、疾走感のある圧巻のパフォーマンスで見せる。
＜冬ソング特集＞では、藤巻亮太が冬の名曲、レミオロメンの「粉雪」を熱唱する。
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて1月22日19時放送。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
Awich「かくれんぼ」
edhiii boi「おともだち」
関ジャニ∞「アンスロポス」
チョーキューメイ「貴方の恋人になりたい」
DXTEEN「Snowin’」
FANTASTICS×EPEX「Peppermint Yum」
星野源「光の跡」
Mrs. GREEN APPLE「ナハトムジーク」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
八木勇征・中島颯太（FANTASTICS）「冬がはじまるよ」（槇原敬之）
＜踊ってみた企画＞
FANTASTICS（パフォーマー）「KICK BACK」（米津玄師）
＜冬ソング特集＞
藤巻亮太「粉雪」（レミオロメン）
【動画】エンディング主題歌は星野源「光の跡」 『劇場版 SPY×FAMILY CODE：White』公開後最速特報
星野源は大ヒットアニメ映画『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』のエンディング主題歌「光の跡」をフルサイズでテレビ初歌唱。
D.LEAGUE 23‐24アンバサダーであるFANTASTICSとEPEXは、D.LEAGUE 23‐24 SEASONテーマソング「Peppermint Yum」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。
＜冬ソング特集＞では、藤巻亮太が冬の名曲、レミオロメンの「粉雪」を熱唱する。
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて1月22日19時放送。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
Awich「かくれんぼ」
edhiii boi「おともだち」
関ジャニ∞「アンスロポス」
チョーキューメイ「貴方の恋人になりたい」
DXTEEN「Snowin’」
FANTASTICS×EPEX「Peppermint Yum」
星野源「光の跡」
Mrs. GREEN APPLE「ナハトムジーク」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
八木勇征・中島颯太（FANTASTICS）「冬がはじまるよ」（槇原敬之）
＜踊ってみた企画＞
FANTASTICS（パフォーマー）「KICK BACK」（米津玄師）
＜冬ソング特集＞
藤巻亮太「粉雪」（レミオロメン）