トム・クルーズ主演、『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』(2023)のタイトルが変更されることが分かった。今後は、『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』として呼ばれることになる。米が報じている。

このたびの変更は、2024年1月25日より北米エリアで開始されるParamount+でのストリーミング配信にあわせて行われたもの。タイトルから「Part One」が取り除かれ、単独作であることをより際立たせる印象となった。

当初、『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』は続編となるシリーズ第8作との2部作構成で製作されていた。第8作についても『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART TWO』との原題が与えられていたが、2023年10月下旬にはタイトル変更の可能性が。

シリーズ第8作は2024年6月下旬の米公開が予定されていたが、ハリウッドでのWストライキにより2025年5月23日への大幅延期が発表。現在は撮影が行われている。

なお、『デッドレコニング』のストリーミング配信については、2024年2月に海外地域でもParamount+上で順次スタートするとのこと。日本でも2023年12月にParamount+が上陸しており、配信開始時期についての発表を待ちたいところ。

