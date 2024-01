『ブラックパンサー』(2018)でエリック・キルモンガー役を演じたマイケル・B・ジョーダンが、ライアン・クーグラー監督と極秘の新作映画(タイトル未定)で再びタッグを組むことがわかった。米が報じている。

クーグラーの長編監督デビュー作『フルートベール駅で』(2013)から現在に至るまで、ふたりは『クリード』(2015)や『ブラックパンサー』などで監督・俳優としてのコラボレーションを続けてきた。クーグラーは『クリード 炎の宿敵』(2018)では製作総指揮を、ジョーダンの監督デビュー作となった『クリード 過去の逆襲』(2023)では原案・製作を務めている。

このたび報じられた新作映画は、クーグラーにとって『フルートベール駅で』以来となる完全オリジナル脚本。ジャンル映画であること以外は謎のベールに包まれているが、どうやら“時代モノ”の要素が含まれているという。スタジオやストリーミング企業の幹部らを交えたミーティングはすでに始まっており、今後は興味を持った関係者を相手に、クーグラーが自身のビジョンを説明する段階に進むという。

製作はクーグラーの製作会社Proximity Mediaが担当し、クーグラーは監督・脚本・製作を兼任。ジョーダンが主演を務める。そのほか、プロデューサーには『ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償』(2021)のジンツィ・クーグラー、『search/サーチ』シリーズのセヴ・オハニアンが名を連ねた(2人はProximity Mediaの創設者である)。

現在、クーグラーは(MCU)にて「アイアンハート」の製作総指揮を務めており、『ブラックパンサー』のスピンオフアニメも企画中。人気ドラマ「X-ファイル」(1993-2018)のも進められているという。また、ジョーダンはで再び主演・監督を務めるほか、ウィル・スミス主演『アイ・アム・レジェンド』(2007)のする。多忙のふたりだが、撮影開始はいつ頃となるか。

