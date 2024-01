"ウォーカー"と呼ばれるゾンビがはびこる終末世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ「ウォーキング・デッド」より、米AMCネットワークスで2022年に公開されたスピンオフシリーズ「テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド」が日本初上陸だ。本日2024年1月19日よりU-NEXTで独占配信開始となった。

本作は「ウォーキング・デッド」の終末世界を共通設定としながらも、“黙示録”の数ヶ月後から数年後に至るさまざまな時間軸で、本編とは全く異なる場所で終末世界を生き抜く人々に迫る1話完結型のオムニバスドラマシリーズ。初登場の人物が中心の6つのストーリーから構成されるスピンオフ作品だ。

うち1話は「ウォーキング・デッド」本編の後半戦に登場する、あるキャラクターの前日譚となっている。また、終末世界のアメリカで人間たちがぶつかりながら成長していくメインシリーズのドラマ要素を踏襲しつつも、某映画のパロディがみられるコメディタッチから、タイムリープが登場するSF的展開、フィルム・ノワールのような殺伐としたタッチまで、多種多様な描かれ方でそれぞれのエピソードが展開する点が見どころとなっている。

配信開始にあわせて、予告編も公開。鑑賞前にチェックしてみよう。



「テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド」は、2024年1月19日(金)よりU-NEXT独占配信中。

