2023年最大のヒットを記録し、世界中で歴史的な快挙を成し遂げた『バービー』が、2024年2月2日より日本でリバイバル上映を果たすことが決定した。

ワーナー・ブラザース映画としては『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』を超えて史上No.1となる興行収入を達成。2024年1月15日までの全世界興行収入は14.4億ドル(約2,120億円)を突破している。

第81回ゴールデングローブ賞では、新設された「シネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント賞」を受賞。興行成績1億5,000万ドル以上を達成した作品を対象に、世界中から最も支持され、最もヒットした最優秀作品に贈られる賞だ。主題歌賞では全6曲のノミネートのうち、3曲が映画『バービー』からエントリー。ビリー・アイリッシュが本作のために書き下ろした「What Was I Made For?」(ビリー・アイリッシュ&フィニアス・オコネル)が受賞し、2冠を達成している。

クリティクス・チョイス・アワード(放送映画批評家協会賞)では、ケンを演じるライアン・ゴズリングが劇中で歌い上げる切ないロックバラード「I’m Just Ken」が最優秀歌曲賞を受賞。歌曲賞部門には、本作からデュア・リパの「Dance the Night」とビリー・アイリッシュ&フィニアス・オコネルの「What Was I Made For」もノミネートされるなど、音楽面でも高い評価を獲得している。

また本作は、アカデミー賞の前哨戦の一つとして知られる第30回米映画俳優組合員賞(SAG賞)においても、主演女優賞(マーゴット・ロビー)、助演男優賞(ライアン・ゴズリング)、アンサンブル演技賞、スタントアンサンブル賞と4部門にノミネート。アカデミー賞を占う上で最も重要な賞の呼び声が高い本アワードの行方、そして来るべきアカデミー賞についても大きな期待が寄せられている。

映画『バービー』は、2月2日(金)より下記の劇場でリバイバル上映される。なお、ムビチケの使用はできないということだ。

『バービー』リバイバル上映劇場

東京

・新宿ピカデリー

・丸の内ピカデリー

・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

神奈川

・横浜ブルク13

埼玉

・MOVIXさいたま

愛知

・ミッドランドスクエア シネマ

京都

・MOVIX京都

大阪

・大阪ステーションシティシネマ

・なんばパークスシネマ

福岡

・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

北海道

・札幌シネマフロンティア

