『ハッピー・デス・デイ』シリーズや『ザ・スイッチ』(2020)などで知られるクリストファー・ランドン監督が、米作家チャンドラー・ベイカーによる狼スリラー短編小説『Big Bad(原題)』の実写映画化を手がけることがわかった。米が報じている。

本企画は、2023年12月に『スクリーム7(原題)』から降板していたランドン監督の新たな次回作となる見込み。『スクリーム7』では主演を務めていたメリッサ・バレラとジェナ・オルテガの降板が相次ぎ、これに伴い脚本の大幅な見直しが求められることに。かねてより監督に就任していたランドンは『スクリーム7』を「悪夢と化した夢の仕事」と表現しながら、降板への苦い思いを(旧Twitter)で綴っていた。

そんなランドン監督の新プロジェクトとなる『Big Bad』は、土砂崩れにより森から飢えた狼たちが放たれた夜を舞台に、ある家族が生き残りをかけて団結していく物語。しかし、憤りを感じている主夫のサム、血が騒ぐ感覚を覚える母のレイチェル、そして手に負えない子ども達と、家族はそれぞれが不安要素も抱えていた……。

報道によれば、米Lionsgateが配給権を獲得する見込みで、現在は契約を締結させる最終段階にあるとのこと。原作者であるベイカー自らが脚本を務め、『ダイバージェント』シリーズや『美女と野獣』(2017)のトッド・リーバーマンとランドン監督が製作を務める。

ランドン監督はしばらく本企画に注力していくことになるが、ここで気がかりなのが、かねてより実現が期待されている『ハッピー・デス・デイ』シリーズ第3作。死のループを描く新感覚ホラーとして人気なシリーズで、ランドン監督自身も製作への意欲をたびたび。直近では2023年2月にも製作の米ユニバーサル・ピクチャーズに期待を寄せるも残していたが、『Big Bad』映画化への参加によりまた一歩実現が遠のくことになりそうだ。

