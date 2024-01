(MCU)ドラマの中でも異端児的な存在となった「シー・ハルク:ザ・アトーニー」のシーズン2は実現しない見込みであるようだ。シー・ハルクことジェニファー・ウォルターズ役のタチアナ・マスラニーが明らかにした。

「シー・ハルク」は2022年8月にでデビューした全9話のドラマ。ハルク/ブルース・バナーの従姉妹であるジェニファーが、ブルースと同様の能力を経てシー・ハルクとなる。第四の壁を破ることができるジェニファーは、自分がマーベル・スタジオ作品の登場人物であると自覚しており、視聴者に語りかけたり、自らドラマの筋書きを書き換えたりした。

マスラニーはゲスト登場したライブ配信企画にて、「シー・ハルク」シーズン2はありそうかと尋ねられると「ないと思います」と回答。「予算を使いすぎたんだと思います。ディズニー的にも“ノーサンキュー”って感じで」と、シーズン2の予定を聞いていないことを明らかにした。

「シー・ハルク」といえば、MCUが最も多供給となった2022年に登場した作品。この年のマーベル作品は製作品質の低下が度々指摘されていた。劇中でも、スタッフが映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』の制作に駆り出されているといったメタ的な自虐ジョークも登場している。

実際に「シー・ハルク」の舞台裏では、予算不足による脚本修正が発生。脚本家のジェシカ・ガオは、脚本執筆中にキャラクター創造のためのCGコストを「正確に理解していた人はいなかった」と。

マスラニーはあくまでも出演者であるため、製作のゴーサインについての深いことを正確に理解しているわけではない。しかし、シーズン2の可能性を尋ねられて「実現したら是非」といった前向きなリップサービスですらなく、予算問題に絡めながら「ないと思います」と答えているあたり、マスラニーですらあまり希望を持っていない、というところなのだろう。

Source:

The post first appeared on .