本宮泰風が主演を務める映画『氷室蓮司』(4月12日より全国順次公開)より、メインビジュアルと16秒のティザー映像が解禁。全キャストが公開され、映画『幽幻道士』テンテン役のシャドウ・リュウ、石橋穂乃香、具志堅用高、松本若菜、山岡樹の出演が決定した。本作は、任侠シリーズ「日本統一」10周年記念作品。「日本統一」初の海外となる台湾を舞台に、侠和会若頭・氷室蓮司としてではなく、今まで描かれて来なかった、父親としての側面にフィーチャー。監督・主演は「日本統一」そのままに、辻裕之、本宮が務め、脚本は監督の辻自ら筆を執る。出演に山口祥行、黒羽麻璃央、ウー・クンダー、イン・ランフォン、リン・フイミン、大谷主水(夢多)ら。ある夜、沖縄にある黒龍幇のアジトでは、田村と石沢、翁長が突撃の時を待っていた。一方、同じアジトの裏には、氷室と台湾人通訳・李の姿が。銃撃戦の末、黒龍幇を倒した侠和会。石沢と共に東京へ戻っていた氷室だったが、突然携帯に「I’m waiting for you. Come alone.(お前を待っている。1人で来い。)」というメッセージと、猿ぐつわを嵌められ椅子に縛り付けられた氷室の息子・悠太の写真が届く。動揺を石沢に悟られぬよう元妻・涼子に電話をする氷室。悠太は高校の修学旅行で台湾にいると知った氷室は、石沢の制止を振り切り、1人台湾へ飛び立つのだった…。

メインビジュアルは、人物ポートレートを中心に、映画のポスターや宣伝写真を多く手掛ける写真家・三宅英文が撮影。ティザー映像では、16秒という短い時間で、台湾で誰かを探す様子を見せる氷室、警察署の爆破、何者かと戦う氷室が描かれている。また、台湾で氷室を見張る刑事役に、『幽幻道士』のヒロイン・テンテン役で一世を風靡したシャドウ・リュウ。他にも、石橋や具志堅、氷室の妻・涼子の声には松本が特別出演。氷室の息子・畑中悠太を第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストファイナリストの山岡が演じる。そして、本日1月19日より、第2弾のムビチケが販売開始。第1弾も現在販売中。共にティザービジュアルを使用したデザインとなっている。3月4日には、「日本統一」シリーズ初となる公式ビジュアルブック(B5判/96ページ/税込2500円)が、映画『氷室蓮司』ビジュアルブックとして秋田書店から発売。三宅が撮影した写真の他に、映画『氷室蓮司』の秘蔵撮影ショットとして、本宮と山口の対談記事、2人の撮り下ろし写真、さらには制作裏話などが掲載される。映画『氷室蓮司』は、4月12日より全国順次公開。