2023年5月20・21日開催されたmilet初の日本武道館公演『milet live at 日本武道館』のBlu‐rayとDVDが、デビュー記念日である3月6日に発売。デビュー5周年を記念し、この『milet live at 日本武道館』が3月6日の一夜限り、全国14都市16ヵ所の映画館にてプレミアム上映されることが決まった。プレミアム上映では2023年5月21日公演の全21曲が、ダイナミックな劇場版5.1chサラウンドで上映される。拍手も歓声もOK。チケット先行予約は本日1月18日から2月4日23時59分までローソンチケットにて受付中。

また、このライブ・フィルム映画館上映を記念して『milet live at 日本武道館』からデビュー曲である「inside you」が1コーラスが、miletオフィシャルYouTubeにて公開された。『milet live at 日本武道館』で「『歌うことは私の使命』これからもそばにいてくれるとうれしいし、そばにいたいなと思うよ。みんなが私が歌う希望だし、生きる希望なんです。今日が私のスタート。これからガンガン飛ばしていきます』と語っていたmilet。昨年は香港で初の海外音楽フェスに出演したのを皮切りに、4本の海外フェスに出演。11月末には自身初となる海外単独公演を台北で2days開催し、年末にはデビュー以降4年連続となる『NHK紅白歌合戦』に出場するなど、2023年も大活躍。1月31日にはテレビアニメ『葬送のフリーレン』エンディングテーマ「Anytime Anywhere」、同アニメの特別エンディングテーマ「bliss」、日産自動車90周年CMソング「Higher」、出光興産「四季」「TSUMUGU」篇CMソング「Wings」が収録されたEP「Anytime Anywhere」も発売される。3月にはデビュー5周年を記念した初のアリーナ公演「milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”」が、3月15・16日に大阪城ホール、3月19・20日に横浜アリーナにて開催されることも決定している。『milet live at 日本武道館』は、3月6日、全国14都市16ヵ所の映画館にて上映。