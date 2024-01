『エクスペンダブルズ ニューブラッド』より、命がけの爆裂アクションシーンが届けられた。

車載機関銃で敵を一網打尽、倉庫内へラフマトを追いかけるリー・クリスマス(ジェイソン・ステイサム)は敵の車へ華麗に飛びうつると、すました表情で運転を再開。何かを思いついたガラン(ジェイコブ・スキピオ)は「一か八か」とささやく。場面変わり、バーニー・ロス(シルベスター・スタローン)は空から爆撃をお見舞いする。

バーニーの無線を聞いたトール・ロード(ランディ・クートゥア)は、「2台先にラフマト」と主犯格を追い詰め、トールの車に乗っていたイージー・デイ(50セント)は、無慈悲に敵を撃ちのめす。相手の車と横並びになり、敵が飛び乗ってきた次の瞬間、イージーは、いとも簡単に敵をフロントガラスにたたきつける。急に目の前に人間が降ってきて何が起こった分からないトールは「何だイージー?」と困惑。真顔で敵を投げ飛ばすイージーに対し「イージーな日じゃない」と結構なお手前のダジャレを披露。その後も、「ニューブラッド」のド派手で容赦ないアクションが連続する。



『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 は公開中。

The post first appeared on .