マーベル映画『X-MEN』シリーズは現在、(MCU)への移行期間中。映画『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)ではパトリック・スチュワート演じるプロフェッサーXが登場したが、これを皮切りに過去作の『X-MEN』キャストの復帰も期待されているところだ。

一方、復帰を望んでいないという俳優もいる。その意思を表明しているのが、『X-MEN:アポカリプス』(2016)と『X-MEN:ダーク・フェニックス』(2019)で若きストームを演じたアレクサンドラ・シップだ。もし機会を与えられたとしても同役を再演するつもりはないという。

シップといえば、『X-MEN』参加後も『シャフト』(2019)や『 Tick, tick... BOOM! : チック、チック…ブーン!』(2020)、『バービー』(2023)といった話題作への出演を重ね、俳優としてのキャリアを順調に歩んでいる模様。米では、ストーム役再演に「興味はありません」と明言し、その理由を明かしている。

「自分のキャリアで大好きだと思えるのは、この時点で色々なキャラクターを演じることができたということです。ストームで演じるべきことはもうやり切ったと思います。あの役を引き継いで、かましていける女性は他にもいらっしゃると思いますし、私もそれを応援したい。私は人生の中で違い場所にいると感じているんです。」

そんなシップの最新作は『トップガン マーヴェリック』(2022)のグレン・パウエルと「ユーフォリア/EUPHORIA」(2019-)のシドニー・スウィーニーがW主演を務めるロマコメ『(原題)』。ほか武術コメディ『Kung Fury 2(原題)』ではアーノルド・シュワルツェネッガーやマイケル・ファスベンダーとの共演も控えるなど、注目作への出演が続いている。

ちなみにストームといえば、『X-MEN』初期メンバーでもあるハル・ベリーが演じたバージョンが有名。MCUの新作『デッドプール3』ではウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンが出演するが、ベリーの再登場についても一部ファンの間では期待されている。

