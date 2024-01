イーサン・ホーク主演、恋愛映画の金字塔『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』(1995)が2024年2月2日(金)より2週間限定で再上映することが決定した。

今回の再上映は「Filmarks(フィルマークス)」主催によるもの。2月14日のバレンタインデーを含む2週間、「バレンタイン企画」として上映される。

本作は、ユーロトレインの車内で出会った瞬間から心が通い合うのを感じたアメリカ人青年のジェシーと、ソルボンヌ大学に通うセリーの淡い恋模様を描いた作品。ウィーンで途中下車した2人は、それから14時間、街を歩きながら語り合う。そんな自然な会話の中から、彼らの人生観、価値観、そして心の奥の微妙な揺れ動きが見え隠れする。しかし、別れのときはもう迫ってきていた……。

再上映にあわせて、1月17日(水)よりチョコレートのセレクトショップ「c7h8n4o2」とコラボレーションした限定チョコレートボックスのSNSプレゼントキャンペーンがスタート。ショップオーナーであり、SNSでは「チョコ係」としてチョコレートの魅力を発信し続けているチョコマニア、児玉寿瑞奈氏が『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』をイメージしてセレクトしたチョコレートが詰まった限定チョコレートボックスを届ける。

なお、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表されるという。

北海道

『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』× c7h8n4o2 限定チョコレートボックス プレゼント応募方法 All characters and elements © & WBEI and its affiliates. ©︎ 2023 WBEL. All rights reserved. 応募期間:2024年1月17日(水)正午~2月15日(木)23:59 当選者数:5名様 場所:Filmarksリバイバル上映 X(旧Twitter)() 応募条件:Filmarksリバイバル上映(@Filmarks_ticket)アカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト(RT)※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします 『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』公開情報 All characters and elements © & WBEI and its affiliates. ©︎ 2023 WBEL. All rights reserved. 公開日:2024年2月2日(金)より2週間限定上映 公開劇場:全国66館※震災の影響により一部劇場の上映予定が変更となる可能性がございます。※劇場により、上映日・上映期間が異なります。詳しくは各劇場HPでお確かめください。 公開劇場

札幌シネマフロンティア

宮城

MOVIX仙台

秋田

AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形

フォーラム山形

福島

フォーラム福島

茨城

MOVIXつくば

栃木

MOVIX宇都宮

群馬

MOVIX伊勢崎、イオンシネマ太田

埼玉

MOVIXさいたま、MOVIX三郷、ユナイテッド・シネマ春日部

千葉

キネマ旬報シアター(2月3日(土)~)、イオンシネマ市川妙典

東京

新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、キネカ大森、MOVIX亀有、ユナイテッド・シネマとしまえん、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ多摩センター

神奈川

小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ座間、イオンシネマみなとみらい、109シネマズ川崎、109シネマズ港北

新潟

ユナイテッド・シネマ新潟

富山

ほとり座(2月3日(土)~)

石川

金沢コロナシネマワールド

福井

福井コロナシネマワールド

長野

イオンシネマ松本

静岡

静岡東宝会館、シネプラザ サントムーン

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、安城コロナシネマワールド、イオンシネマ名古屋茶屋

、イオンシネマ大高

三重

109シネマズ明和

滋賀

イオンシネマ近江八幡

京都

MOVIX京都、出町座(2月16日(金)~)、イオンシネマ高の原

大阪

シネ・リーブル梅田、MOVIX堺、なんばパークスシネマ、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ シアタス心斎橋、109シネマズ大阪エキスポシティ

兵庫

塚口サンサン劇場、kino cinéma神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド

奈良

ユナイテッド・シネマ橿原

和歌山

イオンシネマ和歌山

岡山

イオンシネマ岡山

広島

八丁座 壱・弐(2月9日(金)~)

香川

イオンシネマ高松東

福岡

福岡中洲大洋、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ福岡ももち

佐賀

イオンシネマ佐賀大和

熊本

熊本ピカデリー

宮崎

宮崎キネマ館(2月9日(金)~)

沖縄

シネマパレット

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

