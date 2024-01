2024年、最も期待できそうな映画はどの作品だろうか。THE RIVERでは、2024年に公開が予定されている劇場公開&ストリーミング配信作品を含めた計65作を対象に、一番期待される映画のNo. 1を決めるアンケートを実施した。

その結果、234名の読者からご回答いただいた上、作品への熱いコメントがたくさん寄せられた。本記事では、上位10作の映画をランキング形式でご紹介。2023年に負けないくらい豊富な洋画タイトルへの期待を高めてもらいたい。

※投票期間:2024年1月5日(金)~1月14日(日)

投票数:234人

投票方法:オンライン。1人3作に投票。1投票1ポイント換算にて集計。



9位『マダム・ウェブ』(同率) © & 2024 MARVEL

10位は『マダム・ウェブ』。『スパイダーマン』シリーズのソニー・ピクチャーズが『ヴェノム』『モービウス』に続いて放つ、マーベル映画史上初の本格ミステリー・サスペンスだ。

主人公のマダム・ウェブ役は『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズや『サスペリア』(2018)のダコタ・ジョンソン。共演には、「ユーフォリア/EUPHORIA」(2019-)のシドニー・スウィーニー、『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017)のイザベラ・メルセード、『なんちゃって家族』(2013)エマ・ロバーツ、『ゴーストバスターズ/アフターライフ』(2021)のセレステ・オコナーといった注目の女性キャストが結集した。監督には「Marvel ジェシカ・ジョーンズ」の S・J・クラークソンが起用されている。2月23日、日本公開。

読者の期待コメント

SSUにおいて蜘蛛の能力を持った人間が実際に登場するのは初のため、SSUを大きく動かす可能性が高い。(やまーべる さん)

毛色の変わったアメコミものに注目です(あぎぎ さん)

恐らくスパイダーマンと繋がるだろうと勝手に予想してる。もし繋がるならどこで何が起きるのか気になる。(TSUKACCHA さん)

9位『ボーはおそれている』(同率) (C) 2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

9位は『ボーはおそれている』。『ヘレディタリー/継承』(2018)『ミッドサマー』(2019)のアリ・アスター監督と、『ジョーカー』(2019)『ナポレオン』(2023)のホアキン・フェニックスがタッグを組んだホラー・コメディ。

ホアキン・フェニックス演じる中年の男ボーの幻覚的な冒険物語。怪死した“ママ”の元に駆けつけるだけのはずだったボーの帰省が、壮大な旅に変貌していく。本国アメリカでは2023年4月に公開されており、衝撃的な内容から賛否両論を呼んだ。

フェニックスのほか、共演には『パーティーガール』(1995)のパーカー・ポージー、『ゴーン・ベイビー・ゴーン』(2007)のエイミー・ライアン、『マウス・ハント』(1997)のネイサン・レインらが名を連ねた。2月16日、日本公開。

読者の期待コメント

ホアキンとアリ・アスター楽しみすぎる。(コナヨ さん)

また絶望を観たい(ぴか さん)

予告が気味悪くてとても面白そうだったので。アリアスター監督だから期待(choco さん)

8位『ゴジラxコング 新たなる帝国』 © 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

8位は『ゴジラxコング 新たなる帝国』。2021年公開『ゴジラvsコング』に続く、「モンスター・ヴァース」プロジェクトシリーズ第4弾だ。前作では正面衝突したゴジラとコングがなんと本作では手を組み、新たな敵に立ち向かう。

本作のヴィランは、スカーキングと呼ばれる怪獣。『ゴジラvsコング』から続投するアダム・ウィンガード監督は、スカーキングを「ある意味では人間の脅威そのものに最も近い、人間の恐ろしさをタイタン(怪獣)に重ね合わせたような存在」と。「モンスター・ヴァース」初のドラマ「モナーク レガシー・オブ・モンスターズ」(2023)を経て開幕する新たな物語に期待が高まる。

出演者には、『ゴジラ vs コング』からモナークの人類言語学者アイリーン・アンドリューズ役のレベッカ・ホール、バーニー・ヘイズ役のブライアン・タイリー・ヘンリー、少女ジア役のカイリー・ホットルが続投。新たに『美女と野獣』(2017)のダン・スティーヴンス、『THE BATMAN -ザ・バットマン-』(2022)のアレックス・ファーンズ、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)のファラ・チェンが加わった。4月26日、日本公開。

読者の期待コメント

大きなスクリーンで味わえる大怪獣のぶつかりあいの迫力に期待しています♪(花さん さん)

また大迫力の怪獣プロレスをまた観れると思うと心躍る!日本が誇る怪獣王ゴジラの世界的活躍を応援したい!!(イシケン さん)

モンスターバースの新作という時点でド迫力の演出とサウンドと怪獣相撲に期待しています!前作に引き続きアダム・ウィンガード監督なので安心して観ることが出来そうな一作です!(TAKU さん)

7位『Venom 3(原題)』 ©2021 CTMG. © & TM 2021 MARVEL. All Rights Reserved.

7位は『Venom 3』。『マダム・ウェブ』同様、ソニー・ピクチャーズの『スパイダーマン』ユニバースに属する人気作品だ。

本作はハリウッドのストライキ終了後に撮影が再開。主演を続投するトム・ハーディは撮影現場で撮ったと思われる写真をInstagramにほか、製作陣に向けて「『ヴェノム1』からここまでの全ての素晴らしいキャストとクルーみんなに感謝の意を表したい。良き友であり、ファミリーだ」と感謝のメッセージを。

前作『ヴェノム レット・ゼア・ビー・カーネイジ』(2021)では、ウディ・ハレルソン演じるカーネイジとの激闘が描かれたが、第3作の物語については不明。他の『スパイダーマン』シリーズ作品との相関性も気になるところ。11月8日、米国公開。

読者の期待コメント

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』での出来事がどう影響しているか、残してきた自分の一部のことにも触れるのかが楽しみ(ヤッスー さん)

やっとスパイダーマンとの絡みが入ってくると思うので楽しみでしかない(popcorn さん)

そろそろソニーユニバースが固まってくる、かな?(くまごろう さん)

6位『哀れなるものたち』 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

6位は『哀れなるものたち』。『女王陛下のお気に入り』(2018)のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再びタッグを組んだ注目の1作だ。

原作はスコットランドの作家アラスター・グレイ著の傑作ゴシック小説「哀れなるものたち」(早川書房刊)。自ら命を絶った不幸な若き女性ベラが、天才外科医の手によって奇跡的に蘇生することから始まる物語だ。蘇ったベラは “世界を自分の目で見たい”という強い欲望に導かれ、放蕩者の弁護士ダンカンの誘いに乗り、壮大な大陸横断の冒険の旅へ出る。貪欲に世界を吸収していくベラは平等と自由を知り、時代の偏見から解き放たれていくのだった……。

主人公ベラを演じるのは、『ラ・ラ・ランド』(2016)でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、『女王陛下のお気に入り』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。プロデューサーも兼任している。また、天才外科医のゴッドウィン・バクスター役で名優ウィレム・デフォー、ベラを誘惑し大陸横断の旅に連れ出すダンカン役で『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で知られるマーク・ラファロが出演している。

本国アメリカでは2023年12月に一足早く公開。批評家たちからは絶賛され、2023年度の賞レースをと共に牽引している。直近ではゴールデングローブ賞で主演女優賞や作品賞(ともにミュージカル・コメディ部門)を受賞。3月に開催されるアカデミー賞授賞式での結果にも期待がかかる。1月26日、日本公開。

読者の期待コメント

東京国際映画祭で鑑賞。敷居が高そうに見えますが、とてもコミカル。歩みを止めない女性達への讃歌でした!(ポリアネス さん)

奇妙で不穏な作品が多いヨルゴス・ランティモス監督作品ですが、今回はコミカルな雰囲気なので楽しみにしています。(わっふる さん)

予告編で今作のエマ・ストーンのビジュアルを観てからとても気になってます、原作もしっかり履修して鑑賞しようと思ってます(ゆうすけ さん)

5位『デューン 砂の惑星 PART2』 © 2023 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

5位は『デューン 砂の惑星 PART2』。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のSF超大作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)の続編だ。

砂の惑星デューンを舞台に、長きに渡って続くアトレイデス家とハルコンネン家の壮絶な戦いを描いたフランク・ハーバートによる傑作SF小説を、現代の技術をフル活用して映像化した作品だ。続編では、ハルコンネン家の策略により一族全員を殺され、唯一生き残ったアトレイデス家の後継者・ポールの復讐がついに始まる。

続編には、(2023)での来日も話題となった主演のや、『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤをはじめ、前作キャストが続投。新たに、ポールと決闘を繰り広げるフェイド=ラウサ役でオースティン・バトラー、宇宙皇帝シャダム4世役でクリストファー・ウォーケン、イルーラン姫役でフローレンス・ピューといった豪華新キャストも参戦する。いよいよ宇宙の命運をかけた最終決戦の開幕だ。3月15日、日本公開。

読者の期待コメント

SFや宇宙を題材にしてるものにとっつきにくさを感じていて、ティモシーのファンですが視聴するのを後回しにしていました……。ですが映像の綺麗さ、専門用語が難しいですがしっかり集中して見たらわかりやすく楽しめました!前回はこれから先の物語のエピローグ的な役割を担ってたかと思います。今回でポールはどう覚醒し、アラキスの民とうまくやっていけるのか、何よりもサンドワームを乗りこなせるみたいなのでそれがとても楽しみです!あとは素晴らしいサントラと豪華なキャスト、美しい映像全てが楽しみです!期待してます!日本でもたくさん見てもらえるように布教していきます!(笑)(KANAO さん)

デューンは次作で物語が佳境に向かっていくので楽しみです。また予告編から前作よりもアクションシーンがレベルアップしていることが想像できたからです。(MK さん)

盛り上がりに期待(ニニンガニン さん)

丁寧にストーリー絵を描いていた1作目が良作だったので2作目も期待大!(THE君「ざっくん」 さん)

すでに3作目の脚本も完成しているというが、ぜひポールの話を完結してほしい!(ぺろり さん)

この投稿をInstagramで見る

4位『Joker: Folie à Deux(原題)』

4位は『Joker: Folie à Deux』。ホアキン・フェニックスと『ハングオーバー! 』シリーズのトッド・フィリップスがタッグを組んだDC映画『ジョーカー』(2019)の続編だ。

続編はミュージカル映画となることがわかっており、ハーレイクイン役として世界的アーティストのレディー・ガガが参戦する。すでに場面写真もリリースされている。

サブタイトルにある「Folie à deux」はフランス語で、ある者の妄想が別人に感染し、複数人で同じ妄想を共有する「感応精神病」の意。ジョーカーとハーレイの関係性を象徴するタイトルなのではないかと一部ファンの間で推測されている。

フェニックス&ガガのほか、共演者には前作でアーサーの隣人・ソフィー役を演じたザジー・ビーツをはじめ、『メイズ・ランナー』シリーズのジェイコブ・ロフランド、『イニシェリン島の亡霊』(2022)のブレンダン・グリーソン、『ゲット・アウト』(2017)のキャスリン・キーナー、「インダストリー」(2020-)のロバート・スピーリングが名を連ねている。共同脚本には前作に続いてスコット・シルヴァーが就任した。10月4日、米国公開予定。

読者の期待コメント

誇張とか一切無しでホアキン・フェニックスがあの壮絶な役作りを2回やって生きていられるのか非常に興味があります(生きろ)。(マンスパイダー さん)

前作がとてつもない作品でしたし、監督主演も同じなので期待してます。レディー・ガガのハーレイ・クイン楽しみすぎるし、ミュージカルという報道もあったのでまた前回と違ったテイストで怪演が観れたら嬉しいです。(チョコ さん)

続編に関して監督、主演ともに慎重に言及していたのをずっと知っていた身としては、続編は難しいと思っていた中生まれた一本。であれば誰も想像つかない何かをまた突きつけて議論を巻き起こすものを送りだしてくれるのではないかと期待しています。(ニールのシアター さん)

一作目はオールタイムベストに入るくらい大好きな映画。まったく展開が読めない続編が、傑作となるのか蛇足となるのか…期待と不安の両方がありますが、とりあえず一日でも早く観たいです!(エス さん)

ずっと待っていた作品です!前作のホアキンの演技力が素晴らしくて、映画というよりまるで一人の人生を覗き見している感覚だったのでこの世界観で新しいものを観れるのがすごく楽しみです!そして今回はハーレイまでいるのでジョーカーとハーレイ好きにとっては本当に楽しみです。(みるく さん)

3位『マッドマックス:フュリオサ』 (C)2023 Warner Bros.Ent. All Rights Reserved

3位は『マッドマックス:フュリオサ』。ジョージ・ミラー監督が手がける『マッドマックス』シリーズ最新作だ。

待望の新作で主人公となるのは、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)に登場したフュリオサ。物語は、家族から引き離された若きフュリオサに焦点を当て、彼女が人生を懸けて故郷へと帰ろうとする“修羅の道”が描かれるという。道すがら、ウォーロード・ディメンタス将軍率いるバイカーの大群の手に落ちたフュリオサは、荒地で戦いに明け暮れる男達と行動を共にしていくうちに、城塞都市に君臨するイモータン・ジョーと出くわすことになる。

シャーリーズ・セロンからフュリオサ役を受け継いだのは、「クイーンズ・ギャンビット」(2020)や『ラストナイト・イン・ソーホー』(2021)などで知られるアニャ・テイラー=ジョイ。2023年公開のアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』ではピーチ姫役の声優を務めるなど、マルチな才能を発揮している。

ウォーロード・ディメンタス将軍役には、シリーズでおなじみクリス・ヘムズワース。本作ではマーベル作品で見せるクールなヒーロー像からかけ離れた毛むくじゃら姿で登場している。ほか劇中には悪役ながら強烈な存在感と圧倒的カリスマで多くのファンを魅了したイモータン・ジョーや、白塗りが印象的なイモータンの私設軍隊「ウォーボーイズ」など、おなじみの面々も姿を見せる予定。本国アメリカでは5月24日、日本では2024年公開予定。

読者の期待コメント

荒野のバズカットアニャ、期待(おすし さん)

衰えを知らぬジョージ・ミラーの新作!!あの迫力ある映像を劇場で観たい!!(vada さん)

企画が先で雇われた監督ではなく、ミラー監督が作りたい作品だから。リドリー・スコット監督もマシュー・ヴォーン監督もクリストファー・ノーラン監督も、自分が作りたい作品を作っているから。雇われ監督では当たり外れが激しい。(精神年齢13歳 伊良子のくま さん)

前作の興奮再び、期待しています。クリス・ヘムズワースの悪役も楽しみです。(きなこ みちる さん)

「怒りのデス・ロード」でマックスに負けず劣らずの大活躍を見せていたフュリオサの前日譚、しかも過去作同様ジョージ・ミラー監督がメガホンを取って、主演が最近印象的な作品でよく見かけるアニャ・テイラー=ジョイということで、早く見たくてたまらない。(Ohにぎり さん)

2位『Deadpool 3(原題)』 (C)2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

2位は『Deadpool 3(原題)』。ライアン・レイノルズ主演、『デッドプール』シリーズ第3弾だ。

旧20世紀フォックスで製作されてきた本シリーズは3作目から(MCU)に所属。さらに、『X-MEN』シリーズでウルヴァリン役を演じたヒュー・ジャックマンが復帰することでも話題となっている。

物語の全容がベールに包まれている3作目は現在、撮影が行われているところ。ハリウッドでのWストライキの影響により製作は大きな停滞を余儀なくされたが、終了後に無事再開し鋭意進められている。

公式からはデッドプールとウルヴァリンが並んで路上を歩く写真が公開されており、なかでもウルヴァリンのコスチュームが原作コミックやアニメ、ゲームでおなじみの黄色いスーツであることがファンを喜ばせた。物語に終止符を打ったはずの『LOGAN/ローガン』(2017)を経て再び登場するウルヴァリン。どのような進化を遂げているのかも期待したいところだ。

この投稿をInstagramで見る

主演のレイノルズやヒューのほか、本作にはヴァネッサ役のモリーナ・バッカリン、コロッサスの声を演じるステファン・カピチッチ、Xフォースのメンバーであるピーター役のロブ・ディレイニー、ユキオ役の忽那汐里らが続投。ヴィラン役には、「ザ・クラウン」シーズン4でダイアナ妃役を演じたエマ・コリンが起用された。監督は『リアル・スティール』(2011)や『フリー・ガイ』(2021)『アダム&アダム』(2022)など、レイノルズ&ヒューからの信頼も厚いショーン・レヴィが務める。7月26日、アメリカ公開。

読者の期待コメント

シリーズが大好きなので、期待せずには居られません。(柳島蒼機 さん)

あの“俺ちゃん”デップーがハードなR指定路線はそのままにMCUに乱入するのだからもう期待しかない。さらにウルヴァリンとエレクトラまで参戦するってのだからもう期待値がとんでもない!(勿忘草和音 さん)

不安がありつつも、夢の俳優・キャラクターコンビが観れる。(ぽんちょ さん)

俺ちゃんが何かますのか期待しかない(カナタ さん)

デッドプールがMCUにどのように組み込まれるのか期待半分、不安半分な気持ち(ひろし さん)

1位『オッペンハイマー』 © Universal Pictures. All Rights Reserved.

堂々の1位に輝いたのは、『オッペンハイマー』。『ダークナイト』トリロジーや(2010)『インターステラー』(2014)などを手掛けてきたクリストファー・ノーラン監督の最新作だ。

『オッペンハイマー』の主人公は、第二次世界大戦中に進められた原子爆弾の開発・製造を目的とする“マンハッタン計画”を主導した理論物理学者、J・ロバート・オッペンハイマー。本編では、過去・現在・未来とタイムラインを往来しながら、のちに“原爆の父”と呼ばれることになった男の半生が綴られていく。

2023年夏、『オッペンハイマー』は『バービー』と共に映画館業界を盛り上げ、世間では「バーベンハイマー現象」とまで呼ばれた。その年の映画興行成績において3位を獲得。ノーラン監督をして「私が撮った映画で文字通り一番成功した作品」と。

『オッペンハイマー』は2023年度の賞レースを牽引しており、ゴールデングローブ賞では作品賞(ドラマ部門)や監督賞、主演&助演男優賞、作曲賞の5部門において受賞した。意外にもオスカー像をまだ手にしたことのないノーラン監督初のアカデミー賞受賞にも期待がかかる。

主人公のオッペンハイマー役を演じるのは、ノーラン作品6度目の出演にして初の主演を勝ち取ったキリアン・マーフィー。共演には、オッペンハイマーの妻・キティ役でエミリー・ブラント、「マンハッタン計画」を指揮したレズリー・グローヴス役でマット・デイモン、アメリカ原子力委員会の会長にして戦後オッペンハイマーとの対立劇を繰り広げるルイス・ストロース役でロバート・ダウニー・Jr.、オッペンハイマーの愛人ジーン・タトロック役でフローレンス・ピューが名を連ねている。

ほか、ベニー・サフディやケネス・ブラナー、ジョシュ・ハートネット、ラミ・マレック、マシュー・モディーン、デイン・デハーン、ジャック・クエイド、オールデン・エアエンライク、ジェイソン・クラークといった若手からベテランまで多彩なキャストが顔ぶれが脇を固めた。さらに、名優ゲイリー・オールドマンも僅かだが脳裏に焼きつく重要な役どころで出演している。

製作陣にはノーラン組が集結。撮影監督は『TENET テネット』『ダンケルク』『インターステラー』に続いてホイテ・ヴァン・ホイテマ、編集と音楽はそれぞれ『TENET テネット』のジェニファー・レイムとルドウィグ・ゴランソンが手掛けた。2024年、日本公開。

読者の期待コメント

ノーランが好きだからです。(darkphoenix さん)

あのクリストファーノーランの作品。原爆の父という題材は日本人としても興味深い。(ヌァーーン さん)

ついに日本公開!この目で焼き付けたいです(ぶらん さん)

世界で話題となったノーラン監督の最新作がついに日本公開での公開が決まって期待せざるを得ません!(チンカドン さん)

いろいろと問題はあったが、戦争を二度と起こさないようにオッペンハイマーのことを知るのは日本人として大切なことだと思う。(美桜 さん)

ノーラン監督が自分から傑作だと言うくらいなのだからものすごく期待しています。バーベンハイマーはよろしくないと思いますが…(受験生 さん)

IMAXなるか…?(いづひ さん)

ノーラン作品だから!それに尽きます。(パッドフッド さん)

オッペンハイマーを観ないことには他の作品はどうでもいい。(イサム さん)

アメリカで2度観たが、あの衝撃は忘れられない。今度は日本で、日本の観客とともに。(ローラン さん)

THE RIVER読者が期待する2024年公開作ランキング上位20作品

1位『オッペンハイマー』

2位『Deadpool 3(原題)』

3位『マッドマックス:フュリオサ』

4位『Joker: Folie à Deux(原題)』

5位『デューン 砂の惑星 PART2』

6位『哀れなるものたち』

7位『Venom 3(原題)』

8位『ゴジラxコング 新たなる帝国』

9位『ボーはおそれている』

9位『マダム・ウェブ』

11位『ARGYLLE アーガイル』

12位『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』

13位『落下の解剖学』

13位『Alien: Romulus(原題)』

15位『クレイヴン・ザ・ハンター』

16位『猿の惑星/キングダム』

16位『Wicked: Part One(原題)』

18位『インサイド・ヘッド2』

19位『Mickey 17(原題)』

19位『Ballerina(原題)』

The post first appeared on .