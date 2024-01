人気小説シリーズの実写ドラマ版「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」が好調を続けている。第1話の視聴数が、配信開始から3週間で米と米Huluあわせて2,620万ビューに到達したことがわかった。この数字は、初週の約3倍となる。

米によれば、ディズニーは現時点で公開されている第1話~第5話すべてが配信初週で1,000万ビューを突破したことも発表。早ければ1月18日(現地時間)にも、最初の2エピソードが米ニールセンのストリーミングTOP10に登場する可能性がある。第1話はディズニー・ブランデッド・テレビジョン作品内でをマークしたことがわかっているが、ニールセンのデータでは、ストリーミング作品全体での位置づけを確認することができるだろう。

リック・リオーダンによる同名小説を基にしたドラマ「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」は、神と人間との間に生まれた少年・パーシーの冒険を描く物語。主人公パーシー役を『アダム&アダム』(2022)のウォーカー・スコーベル、その親友・グローバー役を『目指せ! スーパースター』(2020)のアーヤン・シムハイドリ、アナベス役を『ビースト』(2022)のリア・ジェフリーズが演じる。

ちなみにドラマ版の出来については、映画『パーシー・ジャクソン』シリーズでパーシー役を務めたローガン・ラーマンも「ヒット作の誕生だと思う」と。特にパーシー役を引き継いだスコーベルを高く評価し、彼以上の「適役はいない」と語っていた。

「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」はディズニープラスで独占配信中。

