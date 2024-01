くまのプーさんやと、著作権が失効してパブリックドメインとなった有名キャラクターがホラー映画化する事例が続いている。今度は、『ピノキオ』の新作ホラー映画が準備されているようだ。

原題は『Pinocchio: Unstrung』。“Unstrung”とは弦や糸が外されたり緩んだ状態のこと。パペットの糸から解き放たれた状態のピノキオを表しているようだ。

製作するのは、くまのプーさんをホラー化した映画『プー あくまのくまさん』(2023)のJagged Edge Productions。このプロダクションは殺人鬼プーさんの第2弾『(原題)』も準備中で、同作のエンドクレジット内で『Pinocchio: Unstrung』のスケッチをお披露目するという。ユニバース化も示唆されている。

監督やキャストは近く発表予定で、2024年の夏に撮影を開始し、そのまま年内に米劇場公開を目指す。

Jagged Edge Productionsは米を通じて、映画のスケッチを公開。工房と思しき木台に、目をひん剥いた狂気的なピノキオが腰掛けている。“Unstrung”の副題の通り、奥のに見えるパペットたちが糸に吊るされているのに対し、ピノキオには身体の自由があるようだ。おそらくだが、伸びる鼻を凶器にしそうである。

The Winnie the Pooh: Blood and Honey universe is expanding with the upcoming Pinocchio: Unstrung. Here's your exclusive first look: