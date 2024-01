Number_i・平野紫耀が17日に自身のインスタグラムを更新し、フランス滞在中のオフショットを公開。パリの街並みにすっかり溶け込む美しすぎる姿にファンからは「カッコ良すぎて目が覚めました」「朝から目の保養ありがとうございます」と反響が寄せられた。5日にルイ・ヴィトンとパートナーシップを締結したことを発表した平野。現地時間16日にフランス・パリで開催された「2024秋冬メンズ・コレクション」のショーを訪れていることを報告していた。

この日平野は、「Thank you for having me(呼んでくれてありがとう)」との言葉を添えて、自身のソロショットを複数アップ。写真には、ルイ・ヴィトンの迷彩柄のアウターに身を包み、ショーの会場外で撮影されたとおぼしき姿や、ライトアップされたエッフェル塔を背景に美しい横顔を見せる様子が切り取られている。絵画のような美しさで、パリの街並みに佇む平野に、ファンからは「どんどん世界の顔になって行くね」「エッフェル塔より輝きを放ってるよ」「パリの景色にお似合い」と絶賛の声が多数寄せられている。引用:「平野紫耀」インスタグラム(@sho_h_desyo)