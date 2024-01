2023年3月に亡くなった音楽家・坂本龍一さんの最後のピアノ・ソロ演奏を記録した長編コンサート映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』が、4月26日より坂本さんが音響監修を務めた、東京にある109シネマズプレミアム新宿で先行公開、5月10日より全国公開されることが発表された(※下段にセットリストを掲載)。本作は、闘病生活を続けていた坂本さんが、最後に演奏したピアノ・ソロを記録した、最初で最後の長編コンサート映画。自ら選曲した20曲で構成されている。収録は、2022年9月、東京のNHK 509スタジオで行われ、坂本さんのためにカスタムメイドされ、長年コンサートで愛用したヤマハのグランドピアノだけで臨んだ。

「Merry Christmas Mr. Lawrence」、2023年に発表された最後のアルバム『12』からの曲、初めてピアノ・ソロで演奏された「Tong Poo」まで、自身が選曲した20曲から構成。ボーダーを越え活動を続けた坂本さんの軌跡をたどる曲目、鍵盤を奏でる指と音楽家の息遣い、その人生が刻みこまれた手。坂本さんが全面的に信頼を寄せた監督と撮影クルーたちが入念に撮影プランを練り上げ、親密かつ厳密な、世界でひとつしかない宝物のような映画空間を生み出した。坂本さん自身がアプルーブし、入念なポストプロダクションを経て完成した。本作は、「第80回ベネチア国際映画祭」(23年)でのワールドプレミア後、山形、釜山、NY、ロンドン、東京と世界中の映画祭で上映され、先月から韓国で公開が始まり、10日間で4万人を動員するなど、世界中からの賞賛を浴びている。日本公開用のポスタービジュアルは、彼の人生が刻み込まれた手が、長年コンサートで愛用したヤマハのグランドピアノと共に印象的に収められている。また予告編では、さまざまな角度から映した坂本さんの姿と奏でられる音楽による珠玉の映像体験への期待を高めてくれる。先行公開を行う109シネマズプレミアム新宿は坂本さんが音響監修を務めたシアター音響「SAION -SR EDITION-」を備える映画館。5月10日の全国公開後も、優れた音響設備を持つ映画館での上映が予定されている。■『Ryuichi Sakamoto | Opus』 セットリスト・Lack of Love・BB・Andata・Solitude・for Johann・Aubade2020・Ichimei- small happiness・Mizu no Naka no Bagatelle・Bibo no Aozora・Aqua・Tong Poo・The Wuthering Heights・20220302 - sarabande・The Sheltering Sky・20180219(w/prepared piano)・The Last Emperor・Trioon・Happy End・Merry Christmas Mr.Lawrence・Opus - ending