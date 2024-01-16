16日午後6時42分ごろ、石川県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、石川県の志賀町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□石川県

志賀町

■震度4

□石川県

輪島市

■震度3

□石川県

七尾市 中能登町 穴水町

能登町 かほく市

■震度2

□石川県

羽咋市 宝達志水町 小松市

加賀市 白山市 能美市



□富山県

富山市 氷見市 小矢部市

南砺市 射水市



□福井県

福井市 あわら市 福井坂井市



□岐阜県

白川村



□滋賀県

長浜市

■震度1

□石川県

珠洲市 金沢市 野々市市

川北町 津幡町 内灘町



□富山県

魚津市 滑川市 黒部市

舟橋村 上市町 立山町

富山朝日町 高岡市 砺波市



□福井県

大野市 勝山市 鯖江市

越前市 永平寺町 越前町

敦賀市 福井若狭町



□岐阜県

高山市 飛騨市 下呂市

瑞穂市



□滋賀県

彦根市 高島市 米原市

近江八幡市



□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市

長岡市 佐渡市



□長野県

木曽町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。