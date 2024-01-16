石川県で最大震度5弱の強い地震 石川県・志賀町
16日午後6時42分ごろ、石川県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5弱を観測したのは、石川県の志賀町です。
【各地の震度詳細】
■震度5弱
□石川県
志賀町
■震度4
□石川県
輪島市
■震度3
□石川県
七尾市 中能登町 穴水町
能登町 かほく市
■震度2
□石川県
羽咋市 宝達志水町 小松市
加賀市 白山市 能美市
□富山県
富山市 氷見市 小矢部市
南砺市 射水市
□福井県
福井市 あわら市 福井坂井市
□岐阜県
白川村
□滋賀県
長浜市
■震度1
□石川県
珠洲市 金沢市 野々市市
川北町 津幡町 内灘町
□富山県
魚津市 滑川市 黒部市
舟橋村 上市町 立山町
富山朝日町 高岡市 砺波市
□福井県
大野市 勝山市 鯖江市
越前市 永平寺町 越前町
敦賀市 福井若狭町
□岐阜県
高山市 飛騨市 下呂市
瑞穂市
□滋賀県
彦根市 高島市 米原市
近江八幡市
□新潟県
糸魚川市 妙高市 上越市
長岡市 佐渡市
□長野県
木曽町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。