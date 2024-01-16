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16日午後6時42分ごろ、石川県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、石川県の志賀町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱
□石川県
志賀町

■震度4
□石川県
輪島市

■震度3
□石川県
七尾市　中能登町　穴水町
能登町　かほく市

■震度2
□石川県
羽咋市　宝達志水町　小松市
加賀市　白山市　能美市

□富山県
富山市　氷見市　小矢部市
南砺市　射水市

□福井県
福井市　あわら市　福井坂井市

□岐阜県
白川村

□滋賀県
長浜市

■震度1
□石川県
珠洲市　金沢市　野々市市
川北町　津幡町　内灘町

□富山県
魚津市　滑川市　黒部市
舟橋村　上市町　立山町
富山朝日町　高岡市　砺波市

□福井県
大野市　勝山市　鯖江市
越前市　永平寺町　越前町
敦賀市　福井若狭町

□岐阜県
高山市　飛騨市　下呂市
瑞穂市

□滋賀県
彦根市　高島市　米原市
近江八幡市

□新潟県
糸魚川市　妙高市　上越市
長岡市　佐渡市

□長野県
木曽町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。