ÉÙ»ÎÄÌ¤â´ØÏ¢¤·¤¿±ÑÍ¹ÊØ¶É¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡ØMr Bates vs the Post Office¡Ù¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÏÃÂêÁûÁ³¡ª

富士通も関連した英郵便局スキャンダルを描く新作ドラマ『Mr Bates vs the Post Office(原題)』が、英ITVにて2024年1月1日(月)から4日連続で放送されると瞬く間に大ヒットを放ち、本国で話題騒然となっている。

『Mr Bates vs the Post Office』は、「英国史上最大の冤罪事件」と呼ばれる郵便局スキャンダルを描く全4話のミニシリーズ。この事件では、1999年から2015年にかけて700人以上の郵便局員が、窓口の現金とシステム上の記録額が合わなかったことを理由に横領や不正経理で逮捕されたが、のちにその原因が富士通の会計システム「ホライゾン」の欠陥だったことが判明。この事件により、郵便局の窓口業務を担っていた従業員や局長は、支店口座の不足額を埋め合わせるために借金をしたり横領罪で収監されたりした。無実の罪を着せられた人々の一部は有罪判決を取り消されたものの、上訴が認められなかったりして汚名をそそげないまま亡くなった人も何人もおり、2021年から公聴会が続いている。

そんな中でこの度放送されたドラマシリーズでは、郵便局長の一人だったアラン・ベイツが主導し、無実を訴えて勝利した壮絶な法廷闘争に焦点が当てられている。この訴訟は濡れ衣を着せられた多くの人々の有罪判決を覆す道を切り開いた。

