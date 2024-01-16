ÉÙ»ÎÄÌ¤â´ØÏ¢¤·¤¿±ÑÍ¹ÊØ¶É¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡ØMr Bates vs the Post Office¡Ù¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÏÃÂêÁûÁ³¡ª
ÉÙ»ÎÄÌ¤â´ØÏ¢¤·¤¿±ÑÍ¹ÊØ¶É¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¯¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØMr Bates vs the Post Office¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢±ÑITV¤Ë¤Æ2024Ç¯1·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é4ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ËÜ¹ñ¤ÇÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡õDC¡¢¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¼ïÌäÂê
¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·Ë¡À©Äê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â
¡ØMr Bates vs the Post Office¡Ù¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÑÍºá»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¹ÊØ¶É¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¯Á´4ÏÃ¤Î¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ700¿Í°Ê¾å¤ÎÍ¹ÊØ¶É°÷¤¬¡¢Áë¸ý¤Î¸½¶â¤È¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÎµÏ¿³Û¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë²£ÎÎ¤äÉÔÀµ·ÐÍý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¤½¤Î¸¶°ø¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤Î²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡×¤Î·ç´Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Í¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤ä¶ÉÄ¹¤Ï¡¢»ÙÅ¹¸ýºÂ¤ÎÉÔÂ³Û¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤ê²£ÎÎºá¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£Ìµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î°ìÉô¤ÏÍºáÈ½·è¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÁÊ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ±øÌ¾¤ò¤½¤½¤²¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â²¿¿Í¤â¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é¸øÄ°²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤³¤ÎÅÙÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶ÉÄ¹¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ä¤¬¼çÆ³¤·¡¢Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¾¡Íø¤·¤¿ÁÔÀä¤ÊË¡ÄîÆ®Áè¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÍºáÈ½·è¤òÊ¤¤¹Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
One of the greatest miscarriages of justice in British legal history
Mr Bates vs The Post Office starts 1st January at 9pm on ITV1 and @ITVX #MrBates pic.twitter.com/3dJfPM3MRR
- ITV (@ITV) December 26, 2023
Âè1ÏÃ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç920Ëü¿Í¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¡¢ITV¤Î²áµî3Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ºî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¸å¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¡¢2010Ç¯¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØPanorama¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âµÞî±ÊÑ¹¹¡£ITV¤ÏÆ±ºî¤ò1·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢¡ØPanorama¡Ù¤Î³ºÅö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â±ÑBBC One¤Ç1·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Î¤»¤¤¤ÇÌµ¼Â¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ÂÏÃ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÑÍºá¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀ²¤é¤·¤ÆÊä½þ¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î¿·Ë¡¤ÎÀ©Äê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÃæ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¼Ò²ñ¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¥¢¥é¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿±ê¤Î²¦¹ñ¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ó¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¤Î¥â¥Ë¥«¡¦¥É¥é¥ó¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¡¢¡Ø¥Ö¥í¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥Á¡¡¡Á»¦°Õ¤ÎÄ®¡Á¡Ù¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¹¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤é¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¡¼¡¢¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿Æü·Ï¿Í¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ²½
»²¹Í¸µ¡§±ÑITV¡¢±ÑRadio Times¡¡¢±ÑRadio Times¢¡¢±ÑRadio Times£¡¢±ÑBBC¡¡¢±ÑBBC¢