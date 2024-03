長崎ハウステンボスに、最先端技術を搭載した、圧倒的な臨場感のスリル体験が楽しめる新感覚ライドアトラクション、Xsenseライド「ミッション・ディープシー」が、2024年3月29日(金)にオープンします。

ハウステンボス Xsenseライド「ミッション・ディープシー」

オープン日:2024年3月29日(金)

ヨーロッパの街並みや世界最大のイルミネーションなど、優雅で華やかな空間が楽しめるハウステンボスに、新ブランド「憧れの異世界。」を掲げて以降初となるライドアトラクションがいよいよ誕生!

このXsenseライドのアトラクションは、世界最先端のスクリーンや音響・モーションライドシートなど、世界に誇るハイクオリティな技術の数々と、さらには業界トップクラスによるクリエイターが集結した、ハウステンボスが総力を賭けて開発したアトラクションです。

思わず鳥肌が立つほどの没入感とリアリティに包まれるような体験が楽しめます。

今回新登場する『Xsenseライド』とは、最先端技術により、未知(X)の感覚(sense)を体感できるライドアトラクションという意味をもち、ハウステンボスが総力を結集して開発した、スクリーン・音響・モーションライドシート、すべてにおいて全く新しい興奮体験が楽しめるアトラクションになっています。

従来とは違う、その場に居合わせているような没入感満載のアトラクション体験が楽しめます。

一般的な映画館の2倍以上のコントラスト比を実現する高精細LEDスクリーンを前面(幅8m×縦3.5m)と天面(幅4.7m×縦4.3m)に設置。

プロジェクターでは表現できない深海の光景が頭上にまで広がり、まるで包まれているかのような映像体験を楽しめます。

アトラクションは、全編にわたり音響の質を重視し、施設全体で合計81台の高品質スピーカーを使用。

なかでもメインショーに関しては、7.2.4ch(11.2ch)のシアターサウンドシステムにより大迫力の立体音響空間を生み出すことに加え、繊細な表現を可能にするミキシングスタジオ仕様のスピーカーを全シートの近距離に配置。

館内を縦横無尽に駆け巡る音とシートを包み込む音が織りなす究極の聴覚体験を実現します。

風や背中を突くような特殊効果を体験できるモーションライドシートを搭載。

映像や音響と一体になった超精密なモーションで、かつてない臨場感・緊張感を生み出します。

探査艇に乗って深海13,000mの海底へ!

息をすることを忘れるほどのロングフリーフォール体験が楽しめます☆

「ミッション・ディープシー」では、Xsenseライドの最先端技術により、鳥肌が立つような没入感とリアリティに包まれるロングフリーフォール体験が味わえます。

海洋博物館に訪れたゲストに与えられるのは、深海13,000mで消息を絶った仲間の救出ミッション。

ゲストは探査艇に乗り込み、映像と音響・アクションシートの融合によって生み出された未知の深海へと引き込まれていきます。

スリル満載のオリジナルストーリーで繰り広げられる、息をすることも忘れてしまうほどの新感覚ライドアトラクション体験を楽しむことができます。

ストーリー

古びた海洋博物館の奥に隠されていたのは、最新鋭の深海探査基地。

そこでは今、深海13,000mで消息を絶った探査艇“オリオン”の捜索に向けた緊急対策会議が開かれていた。

オリオンに積載された酸素が尽きるまで残された時間はあとわずか。

タイムリミットが迫る中、対策本部はその場に居合わせたゲストを試験運用中の探査艇“アレイオン”に搭乗させて救出に向かわせることを決定した。

そして、深海に辿り着いたその先に待っているものとは・・・。

インタビュー

業界トップクラスのクリエイターによる、世界レベルのクオリティが集結。

日本を代表する声優のひとりである大塚明夫をはじめ、「ミッション・ディープシー」では業界トップクラスのクリエイターが参加!

深海世界に没入できるリアリティと、エンターテインメント性を追求した、日本国内はもちろん、世界に誇るアトラクションです。

Q1.今回の新アトラクションに参加してみての感想

Q2.ハウステンボスの新アトラクションへ期待すること

大塚明夫声優

スタンレー・ファン・バートン役

「ルパン三世」次元大介

「ONEPIECE」マーシャル・D・ティーチなど

A1.新アトラクションを担う一員に選んでいただき光栄です。

最先端技術を搭載、新しい聴覚体験もできるそうで、楽しみですね。

A2.多くの皆様に探査艇にご搭乗いただきたいです。

深海の暗闇でお会いしましょう。

武内駿輔声優

フィル・レイノックス役

「機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島」ククルス・ドアン

「東京リベンジャーズ」鈴木マコトなど

A1.とても楽しく、やりごたえのある収録でした。と

にかく、リアルな臨場感を味わって頂くべく、ディレクターの指示を受けながら、徹底的にリアル感にこだわりました。

A2.ここでしか味わえない、海の神秘性、深海の不気味さ、海面の煌びやかさをぜひ体験して頂けますと幸いです!

エラ・フレイヤモデル

ニコラ・クラーク役

バイオハザードRE:4アシュリー・グラハムフェイスモデル

A1.長年のハウステンボスファンとして新しいアトラクションに参加でき、このような機会をいただけてとても光栄に思います。

A2.ニコラ・クラークをはじめ、アトラクションに登場するすべてのキャラクターを気に入ってもらえると嬉しいです。

「Xsenseライド」開発にて音楽/音響を担当音楽家、サウンドアーティストevala

『Sea,See,She-まだ見ぬ君へ』(第24回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞)など

A1.エンターテイメントとアートは、創造的なプロセスにおいて相互に影響を与えます。

作品制作とはまた違った角度から、目に見えない音や振動をあつかうことは新鮮でした。

A2.訪れる人々へ、冒険への興奮や驚きとともに、イマジネーションを刺激することができれば、うれしく思います。

未知の感覚を体感できるライドアトラクション!

2024年3月29日(金)にオープンする、ハウステンボス Xsenseライド「ミッション・ディープシー」の紹介でした。

