ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、毎晩寝るのがより楽しみになりそうな、ディズニーデザイン「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」

© Disney

サイズと価格:【約43×63cm用】2,990円(税込)、【約50×70cm用】3,490円(税込)

品質:ポリエステル100%

合わせ式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」の枕カバー。

洗い替えや家族での使用にうれしい2枚セットです!

ミッキーモチーフ柄なのもかわいい☆

© Disney

カラーは華やかで明るい「ピンク」と、

© Disney

シックで上品な雰囲気の「ベージュ」、

© Disney

ピンクや水色、黄色などでモチーフを表現した「アイボリー」、

© Disney

淡くくすみがかった色味がオシャレな「ブルーグレー」の4色展開です。

どのカラーもあたたかみがあって、リラックスタイムにぴったり◎

© Disney

<素材アップ>

極細マイクロファイバーを使用しているので、なめらかで包み込まれるような肌触りに。

また上質感のある光沢や、ふわふわの心地よさでほっこり☆

© Disney

内側には、「ミッキーマウス」のタグも施されています。

寝顔がとってもキュート!

© Disney

それから、合わせ式なので出し入れもスムーズ。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもOKです。

シンプルなミッキーモチーフ柄なので老若男女問わず使いやすいのも魅力的!

毎晩寝るのがより楽しみになりそうな、ディズニーデザイン「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 寝室がほっこり空間に!ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな枕カバー2枚セット」 appeared first on Dtimes.