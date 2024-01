その企業の「らしさ」はどこからくるのか。今回はソニーの手がける「Ginza Sony Park Project」について掘り下げていきます(撮影:今井康一)

企業を取り巻く環境が激変する中、経営の大きなよりどころとなるのが、その企業の個性や独自性といった、いわゆる「らしさ」です。ただ、その企業の「らしさ」は感覚的に養われていることが多く、実は社員でも言葉にして説明するのが難しいケースがあります。

いったい「らしさ」とは何なのか、それをどうやって担保しているのか。ブランドビジネスに精通するジャーナリストの川島蓉子さんが迫る連載の第15回は、ソニーが手がける「Ginza Sony Park Project」を取り上げます。

ソニーの「新しいブランドコミュニケーション」

東京・銀座の数寄屋橋交差点を思い浮かべるとき、「ソニービル」を想起する人は少なくないだろう。現在ここでは、1966年にソニーが建てたビルを建て替えるプロジェクトが進んでいる。「Ginza Sony Park Project(ギンザソニーパークプロジェクト)」と名づけられ、「新たなブランドコミュニケーションの場」を目ざしている。



ソニービルオープン当時(1966年)(写真:ソニーグループ)

2024年完成予定のこのビルはどのようなものなのか、ソニーの「新しいブランドコミュニケーション」は、どのように図られていくのか。本プロジェクトのリーダーであるソニー企業代表取締役社長兼チーフブランディングオフィサーである永野大輔さんの話を聞いた。

――いわゆる建て替えプロジェクトは、古い建物を解体して新しいビルを建てることを指し、効率的な期間と費用をはじき出して行うのが通常です。ただ、「ソニービル」は様子が違っていて、現在建て替え中の場所は、前のビルを壊した後、2年前くらいまで「Ginza Sony Park(ギンザ ソニーパーク)」でした。



プロジェクトの進行イメージ(画像:ソニー企業)

永野:はい、この建て替えプロジェクトでは、 屮愁法璽咼襦廚魏す、◆Ginza Sony Park」にする、新しい「Ginza Sony Park」を建てるという3段階のプロセスを踏んだのです。△離僉璽箸箸靴董2018年8月から2021年9月末まで、イベントやライブなどのプログラムを行っていました。

「建てない」建て替えプロジェクト

――そのプロセス自体がユニークです。なぜそういう道を選ばれたのですか。

永野:「ソニービル」の建て替えプロジェクトは、2013年、当時の社長である平井一夫の直下で始まったものでした。

「次世代のソニーの象徴になるような新しいビルディングにしよう」という意図でスタートしたのですが、いわゆる常識的なプランに収まりそうになっていたのです。それではソニーらしくない、独自性がないということから、僕が指示を受け、改めて議論・検証を重ねました。



“ソニーが作る都会の中の公園”(画像:Ginza Sony Park Project)

――独自性を追求した結果、「ソニーパーク」に行き着いたのですね。

永野:一気にそこに行ったわけではありません。外部の有識者も交えて話し合う中で、「建てない」という選択肢が出てきたのです。そこから公園というアイデアへとつながっていきました。

ソニーの創業者の一人だった盛田昭夫は、1966年にソニービルを建てた際、ソニーの情報発信拠点として「街に開かれた施設」を目ざしていたのです。その象徴的存在だったのが、数寄屋橋交差点に面した10坪ほどのスペース。「ソニースクエア」と名づけ、ソニーとは直接関係のないイベントを行っていました。その思いを、われわれも継承すべきと考えたのです。

――それが公園という発想につながっていったのですね。

永野:約50年にわたり銀座という街にお世話になってきたという思いもありました。.愁法璽咼襪離灰鵐札廛箸侶兢機↓銀座の街に対する恩返しということから、公園という方向に向かっていったのです。ただ、700平米ほどの土地ですから、広々とした公園を作れるわけではありません。そこで“ソニーが作る都会の中の公園”として再定義したのです。

――再定義とはどういうことでしょうか。

永野:このプロジェクトにおいて、僕らが大事にしたのは「再定義する」「世の中に問う」「未来への一歩となる」という視点でした。まず、再定義すること自体がソニーらしいととらえたのです。

過去においても、たとえばウォークマンは、家の中で聴くのが主流だった音楽を戸外に持ち出したし、プレイステーションは、それまで主に子ども仕様だったゲームを大人も楽しめるものにした。アイボは、仕事をサポートするロボットを人が可愛がるものにしたと、いずれも世の中の常識を再定義してきたのです。

銀座の街の中に「余白」を作る

――公園の再定義というと、どういうことになるのでしょうか。

永野:公園とは何をするところだろうと考え、モードチェンジする場ととらえました。自分の気分やリズムを変えることができる。それが公園の果たしている役割のひとつではないかと……。さらに、モードチェンジはどこに根ざしているかと掘り下げていった末、「余白」に行き着いたのです。

普通の施設は、買い物するとか、飲食を楽しむとか、音楽を聴くとか、あらかじめ目的が設定されていますが、公園にはそれがない。どう過ごすか、何をするかは訪れる側に委ねられているのです。そこで、密度の高い銀座という街の中枢に、「余白」を作ろうと考えたのです。

――「ソニーパーク」は、地下には飲食や物販もありましたが、基本的にはがらんとした空間で、人々が好き勝手に過ごしている。いろいろなイベントもやっていましたね。

永野:年に3、4回、イベントを企画・運営していました。最初の1年間は、ソニーとは関係のないプログラムに徹したのです。ローラースケート場を作ったり、アートブックフェアをやったり、テクノロジーを使った未来の運動会みたいなこともやりました。



テクノロジーを使った未来の運動会(写真:Ginza Sony Park Project)

――ユニークで楽しそうな企画ばかりです。すべてが新しい試みですね。

永野:不安がなかったかというと嘘になります。この場が公園に見えているのかどうか、そして何よりソニーのブランドに貢献できているのかということです。それで1年経った頃、来場者にアンケートをしてみたのです。「この場をどう思いますか」という問いに対し、筆頭で上がってきたのが「ソニーらしい」でした。

――どこがソニーらしいと評価されたのでしょうか。

永野:建て替え中の空間をそのまま使って公園にしているユニークさを、ソニーらしいと評価してもらえたのです。また、公園という場とソニーというブランドが一体となって認知されていることが確認もできました。そこで2年目は、自社の企画をやっていこうとなったのです。

歴代の「ウォークマン」を実際に聴けるようにした理由

――どんな企画をやったのですか。

永野:「ウォークマン」の40周年記念イベントをやりました。歴代の「ウォークマン」を聴ける場ということで企画したのですが、初代も含め、歴代の「ウォークマン」の中にカセットテープを入れて、実際に聴けるようにしたのです。



歴代の「ウォークマン」を聴けるようにした(写真:Ginza Sony Park Project)

――そういう貴重なものは「触らないでください」という表示が付されて、展示されるものですが……。

永野:それではおもしろくないし、訪れた人に楽しんでもらえないと思ったのです。会場に公園の遊具のような場所を作ったのですが、寝そべりながら聴いたり、壁にもたれて聴いたり、それぞれがそれぞれの楽しみ方をしている。3年にわたってそういうユニークな体験のできるイベントを行い、854万人の来場者がありました。



壁にもたれたり、寝そべったり、それぞれが思いおもいの方法で音楽を聴いた(写真:Ginza Sony Park Project)

――コロナ禍を挟んでの数字ですよね。

永野:コロナ禍がなければ、おそらく1000万人を超えたのではないかと思います。そして僕らが学んだのは「余白プラスアクティビティ」ということ。「余白」のある場で、イベントなどの「アクティビティ」を行うと、心躍る場にいるというモードチェンジが起きる。そういったものを備えた公園こそ目ざすものという方針が明確になりました。

――完成後も定期的にイベントをやっていくということですか。

永野:「ソニーが作る都会の中の公園」が、僕らが定義したことですから、続けていくつもりです。訪れると心躍る発見がある。そのためには、ハードだけでなく、ソフトとしてのコンテンツを発信し続ける必要があります。



『MANGA in New York』の会場の様子(写真:ソニー企業)

――本プロジェクトの一環として、銀座の地下駐車場の一画に「Sony Park Mini」というスペースを運営されていて、コンパクトな場ですがユニークなイベントをやっています。それに加え、一昨年は京都で「Sony Park展 KYOTO」を、昨年11月はニューヨークで「MANGA in New York presented by Ginza Sony Park Project」展を行いました。

永野:2024年のオープンに向け、その前哨戦、いわば実験的な試みとして行っているものです。今回、ニューヨークでやってみて、行例ができるほどの人気を得ることができたのは、チームにとって密かな自信にもなりました。

新しく登場する建物も、コンセプトは「公園」

――2024年には、果たしてどんな建物が姿を現すのでしょうか?

永野:コンセプトはあくまで公園。あのエリアは10、11階くらいの建物を建てられるのですが、5階建ての立体型公園を作る予定です。詳細については、今の段階ではまだ秘密です(笑)。



(撮影:今井康一)

――ユニークな建物になりそうですね。最後に永野さんにとって、ソニーらしさとはどういうことになるのでしょうか。

永野:ソニーはかつて、エレクトロニクスを主体とする会社でしたが、今は事業領域が多面的になり、ひとくくりにできなくなっています。そんな中、僕がブランドのコアと思っているのは“ユニークである”こと。1946年のソニー創業時の設立趣意書に書かれている「自由闊達であれ」という文言と重なってもいます。“ユニークである”は、単に変わったものではなく、「再定義する」「世の中に問う」「未来への一歩となる」を達成することととらえています。

――世の中に出して受け入れられ、残っていくものということですね。実はソニーといえばこれという強さを備えたものが、最近、出ていないと感じていました。

永野:過去を振り返ると、おおよそ15〜20年に1回くらいのスパンで出てきているもの。逆に言えば、それくらい難しいということです。

――このプロジェクトがそうなっていきそうな予感がしています。何より今夏の登場を楽しみにしています。



(川島 蓉子 : ジャーナリスト)