ジェンセン・アクレスとの再タッグ実現！ジャレッド・パダレッキ主演『WALKER／ウォーカー』シーズン2が独占日本初放送

『スーパーナチュラル』のサム役で知られるジャレッド・パダレッキが主演する人気ドラマ『WALKER/ウォーカー』のシーズン2が、2月6日(火)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて独占日本初放送となる。

ジャレッドが『スーパーナチュラル』に続いて主演を務める本作は、1993年から9シーズン続いたチャック・ノリス主演の人気ドラマ『炎のテキサス・レンジャー(原題:Walker, Texas Ranger)』のリブート版。主人公のコーデル・ウォーカーは、テキサス州独自の法執行官「テキサス・レンジャー」。妻を事件で失ったウォーカーは、10ヵ月間の潜入捜査を経て、レンジャーの仕事に邁進しながらも裏で妻の死の真相を追い二人の子どもたちとの関係修復にも心を砕く父親という役柄だ。

シーズン2では、前シーズンのラストで起きた狙撃事件から3ヵ月が経過し、大農場で家族と平和な時間を過ごしていたウォーカー。しかし、ウォーカー家と因縁のあるデヴィッドソン家がオースティンに数十年ぶりに帰還する。両家は隣接する大農場を所有し、若かりし頃のウォーカーは隣人で幼なじみのデニースに恋心を抱いていたが、ある悲劇的な火事が原因で両家に大きな確執が生まれ、デヴィッドソン家はオースティンを去ることに。時を経ても遺恨は晴れることなく、リアムが狙っていた地方検事のポジションに戻ってきたデニースが就任するなど、関係はこじれるばかり。そして不仲の原因となった火事の真相とともに、衝撃の事実が明らかになる…。

一方、ミッキは1ヵ月近く、ウォーカーとも恋人トレイとも連絡を絶ち、彼らをやきもきさせていた。実はウォーカーの命を狙ったデルリオの犯罪組織に入り込み、潜入捜査を行っていたのだ。その甲斐あって犯罪組織の中心的人物セラーノについに行きつくが、セラーノの右腕を務める男との再会でミッキの運命は大きく変わってしまう。

このシーズン2では、15年続いた『スーパーナチュラル』でサムの兄ディーンを演じたジェンセン・アクレスとジャレッドとの再タッグが実現! ジャレッドの内面や演技を熟知するジェンセンが第14話「行き着いた答え」の監督を務めることで、ウォーカーの魅力を最大限に引き出している。このエピソードは、『スーパーナチュラル』へのオマージュがあちこちに隠されているだけでなく、同作の挿入歌を歌っていたバンドのKansas(カンサス)が登場して楽曲を披露するなど、ファン必見の内容だ。

ジェンセンは、今回のコラボについて「ジャレッドとは15年間ともに過ごしたツーカーの仲だから、これ以上やりやすいコラボレーションはないよね。ある映画の話を参考に出してトーンをちょっと変えたりしてもすぐに対応してくれたり。あとは、15年間二人で続けていたジョークを、新鮮な観客(スタッフ)に披露できて嬉しかったよ」と述べており、二人の仲睦まじさも改めて感じられる。

.@JensenAckles reveals he almost had a bigger role on #Walker than that cameo - and breaks downs those #Supernatural Easter eggs. https://t.co/M6ZBuMbZuv

- Entertainment Weekly (@EW) April 15, 2022