ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、使わないときは丸めて収納しておくことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなゆったりワイドごろ寝マット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなゆったりワイドごろ寝マット」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:6,790円(税込)

サイズ:約70×170cm

品質:【側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%(硬わた入り)

ゴムバンド2本付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

メルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインのごろ寝マット。

「メルトロ」は、しっとりとしてふわふわでこれまでにない肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズです!

中わたがたっぷりと入っており、寝心地も抜群◎

© Disney

カラーは、シックな雰囲気の「ベージュ」に、

© Disney

華やかで明るい「ピンク」、

© Disney

ピンクや黄色などのカラーも使われている「アイボリー」、

© Disney

落ち着いた色合いで上品な雰囲気の「ブルーグレー」の4色展開です。

どのカラーもミッキーモチーフ柄がかわいく、あたたかみを感じるデザインです☆

© Disney

<素材アップ>

メルトロ素材は、一般品より糸を細くした極細マイクロファイバー繊維を使用しているためふかふわ。

なめらかで包み込まれているような肌触りです。

© Disney

そして、気持ちよさそうに眠っている「ミッキーマウス」の姿がデザインされたオリジナルタグも施されています!

© Disney

さらにバンド付きなので、使わない時は折りたたんだり、

© Disney

丸めて収納しておくことができます。

コンパクトになるのでかさばらず、寝転びたい時にサッと広げるだけでOK!

家事の間の一休みに広げてリラックス。

使わないときは丸めて収納しておくことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなゆったりワイドごろ寝マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

