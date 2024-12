ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ソファーでのお昼寝もより快適になる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな肘掛け付きソファーカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな肘掛け付きソファーカバー」

© Disney

タイプと価格:【2人掛け】5,990円(税込)、【2.5人掛け】6,990円(税込)、【3人掛け】7,990円(税込)、【3人掛けワイド】9,900円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

そんなメルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインのソファーカバー。

肘付きソファーに掛けるだけで簡単にセットができて、汚れたらネットに入れてご自宅の洗濯機で気軽に洗えるのも魅力的です!

© Disney

カラーは、落ち着いた色味であたたかみがある「ベージュ」と、

© Disney

明るく華やかな雰囲気の「ピンク」、

© Disney

どのようなインテリアにもオシャレに馴染む「アイボリー」、

© Disney

淡くくすみがかった色味が素敵な「ブルーグレー」の4色展開です。

4色すべてミッキーモチーフとドットの総柄デザインなのでポップになりすぎないのもポイント◎

© Disney

<素材アップ>

中わた入りのダブルキルトなので、座り心地もふっくら☆

しっとりとなめらかな肌ざわりです。

© Disney

内側には眠った姿がキュートな「ミッキーマウス」のタグが施されています。

気持ちよさそうな寝顔にほっこり。

さらに、4種類のサイズから選べるのも◎

2人掛け用から3人掛けワイドまで対応しています。

実用性はもちろん、お部屋の模様替えにもなって可愛い!

ソファーでのお昼寝もより快適になる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな肘掛け付きソファーカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

