今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サイズ展開が豊富で用途に合わせて選ぶことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」

© Disney

タイプと価格:【ハーフ】3,990円(税込)、【シングル】6,490円(税込)、【ダブル】11,900円(税込)

サイズ:【ハーフ】約100×140cm、【シングル】約140×200cm、【ダブル】約180×200cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

そんなメルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインの2枚合わせ毛布。

2枚合わせは中わた入りよりも軽くて扱いやすく、空気を含んでふわふわであたたかいのが魅力的です!

© Disney

カラーラインナップは、フェミニンな雰囲気の「ピンク」に、

© Disney

落ち着いた雰囲気で上品な「ベージュ」、

© Disney

パステル調の色味がかわいい「アイボリー」、

© Disney

鮮やかでミッキーモチーフ柄が映える「ブルーグレー」の4色展開です☆

どのカラーもインテリアに合わせやすく、とってもおしゃれ!

© Disney

さらにそれぞれ、スヤスヤと気持ちよさそうに眠っている「ミッキーマウス」のアートが描かれたキュートなタグも施されています。

© Disney

<素材アップ>

吸いつくようなしっとりとなめらかな肌ざわりがポイントです。

そして、メルトロの光沢のある上質な色合いも◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができ、ボリュームがあっても乾きが早く、乾いた後はふわふわすべすべで気持ちよさが持続します。

ハーフサイズはひざ掛けなどリビング使いにもオススメ。

サイズ展開が豊富で用途に合わせて選ぶことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

